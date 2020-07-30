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Euro Bölgesi'nde işsizlik yükseldi

30.07.2020 - 13:47
Euro Bölgesi'nde işsizlik yükseldi | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye başladığı haziran ayında yüzde 7,8 seviyesine çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin haziran ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mayısta yüzde 7,7 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, haziranda yüzde 7,8'e çıktı.

AB'de ise mayıs ayında yüzde 7 seviyesinde olan işsizlik, haziranda yüzde 7,1'e ulaştı.

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AB'de işsiz sayısı haziranda 15 milyon 23 bin olurken, bunun 12 milyon 685 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, haziranda AB'de 2 milyon 962 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 360 bin olarak belirlendi. Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 16,8 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 17 olarak ölçüldü.


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