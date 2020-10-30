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Euro Bölgesi'nde işsizlik sabit kaldı

30.10.2020 - 14:47
Euro Bölgesi'nde işsizlik sabit kaldı | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği eylül ayında yüzde 8,3 seviyesini korudu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 8,3 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, eylülde de sabit kaldı.

AB'de de ağustosta yüzde 7,5 seviyesinde olan işsizlik, eylülde aynı seviyeyi korudu. Söz konusu dönemde işsizlik İspanya'da yüzde 16,5, İtalya'da yüzde 9,6, Fransa'da yüzde 7,9 ve Almanya'da yüzde 4,5 olarak belirlendi.

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AB'de işsiz sayısı eylülde 15 milyon 990 bin olurken, bunun 13 milyon 612 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, eylülde AB'de 2 milyon 995 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 451 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 17,1 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 17,6 olarak ölçüldü.


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