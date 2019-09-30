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Euro Bölgesi'nde işsizlik geriledi

30.09.2019 - 12:57
Euro Bölgesi'nde işsizlik geriledi | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik ağustos ayında yüzde 7,4'e geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 7,5 seviyesinde olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, ağustosta yüzde 7,4'e düştü. Böylece işsizlik, bölgede, Mayıs 2008'den bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleşti.

AB'de ise temmuz ayında yüzde 6,3 seviyesindeki işsizlik, ağustosta yüzde 6,2 seviyesine geriledi.

AB'de işsiz sayısı ağustosta 15 milyon 432 bin olurken, bunun 12 milyon 169 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

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AB'de ağustos ayı itibarıyla en düşük işsizlik yüzde 2 ile Çekya'da ölçüldü. Çekya'yı yüzde 3,1 ile Almanya, yüzde 3,3 ile Malta ve Polonya izledi.

En yüksek işsizlik ise yüzde 17 ile Yunanistan ve yüzde 13,8 ile İspanya'da kaydedildi.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, ağustosta AB'de 3 milyon 138 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 202 bin olarak belirlendi. Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 14,2 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 15,4 olarak ölçüldü.


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