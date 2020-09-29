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Euro Bölgesi için büyüme beklentisi açıklandı

29.09.2020 - 15:43
Euro Bölgesi için büyüme beklentisi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde yılın son çeyreğinde ekonomik büyümenin dengeleneceği ve büyümenin yüzde 2.2 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından, İsviçre Ekonomik Enstitüsü (KOF) ve İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) iş birliğiyle Euro Bölgesi'nin ekonomik görünümüne ilişkin hazırlanan rapor yayımlandı.

Raporda, Euro Bölgesi ekonomisinin son çeyrekte denge kazanacağı belirtilerek, yılın üçüncü çeyreğindeki yüzde 8,2'lik büyümenin ardından son çeyrekte yüzde 2,2 büyüme beklendiği kaydedildi.

Raporda, 2021'in ilk çeyreğinde bölge ekonomisinin yüzde 1,5 büyüyeceği beklentisine yer verildi.

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Bu yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde sırasıyla yüzde 9,2 ve yüzde 2,3 artması beklenen hanehalkı tüketici harcamalarının, ekonomik büyümedeki ivmenin itici gücü olduğu aktarılan raporda, sanayi üretiminin üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 15,2 ve dördüncü çeyrekte yüzde 1,4 artmasının beklendiği kaydedildi.

2020'nin üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde eksi 0,3 ve son çeyreğinde yüzde 0,1 olması beklenen ortalama enflasyonun 2021'in ilk çeyreğinde yüzde eksi 0,2 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtilen raporda, enflasyon tahmininin; Brent petrolün varil fiyatının 43 dolar, Euro/dolar paritesinin 1,18 seviyesi kabul edilerek yapıldığı bildirildi.

Ekonomik görünüme yönelik risklere yer verilen raporda, "GSYH ikinci çeyrekte keskin bir daralmanın ardından üçüncü çeyrekten itibaren toparlanacak. Ekonomik görünüm, ekonomi politikalarının etkinliğine ve Kovid-19 salgınının seyrine bağlı olarak hem yukarı hem de aşağı risklerle birlikte yüksek belirsizlikle karşı karşıya bulunuyor." denildi.


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