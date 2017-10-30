‹ Önceki Haber Japonya da yeni başkanını arıyor Japonya da yeni başkanını arıyor

Et ve sütte sıfır KDV talebi

30.10.2017 - 12:24

SÜT ve et sektörü, hükümetten “sosyal bir beslenme anlayışı” için tüm hayvansal protein ürünlerinde sıfır KDV talep etti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’yı ziyaret eden Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu, bu talebin de bulunduğu sektör raporunu bakana sundu. Halen söz konusu ürünlerde KDV oranı yüzde 8 olarak uygulanıyor.

SETBİR Başkanı Tarık Tezel ve yönetim kurulu üyelerince sunulan raporda, en önemli sorunlardan birinin de bilgi kirliliği olduğu ifade edildi. Raporda şu saptamalara yer verildi: “Alanlarında uzman olmayan kişiler, basın yayın organları aracılığıyla ürünler hakkında bilgi kirliliği yaratmakta, tüketicileri yanlış yönlendirmekte, insanlarımızı tükettikleri ürünlerle sorunlu hale getirmekte, tüketicinin yeterli ve dengeli beslenme hakkını elinden almaktadır. Bir yandan yasalar ile belirlenmiş üretim şartlarını çarpıtarak, ticareti saptırıcı etki yaratan, kayıt dışılığı teşvik eden, bir yandan da insan sağlığı ile oynayan bu kişilere karşı önlem alınması her açıdan zorunlu hale gelmiştir.”

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; raporda yer alan öneriler arasında, çiğ sütün Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından değerlendirilmesi de yer aldı. Çiğ sütün bol olduğu zamanlarda ESK’nın fazla sütü alması istenen raporda, “Bu süt tozuna veya tereyağına çevrilir ve depolanır. Temmuz ayından itibaren süt arzının düşmeye başlamasıyla, depolanmış olan süt tozu ve tereyağı, piyasaya sürülerek fiyatların dengede kalmasını sağlanır” denildi.

ÇİĞ SÜT BAŞLADI

Lop et ithalatına da, raporda ayrı bir bölüm ayrıldı. İşlenmiş et ithalatının, et üreticileri ve besi işletmelerinin ümitlerini kırdığı belirtilen raporda işletmelerin sektörden çıkma eğilimine girdiği, atıl yatırımların oluştuğu, istihdamın düştüğü ve her geçen gün et sektörünün ithalata bağımlılığının artması gibi verimsizlik ve israf sonuçlarının oluştuğu” vurgulandı.

Çiğ süt arzına olanak veren tebliğin de sıkıntılı olduğu belirtilen raporda, “Tebliğ, salgın hastalık riski ve toplum sağlığını tehdit edecek hijyen riskleri ile Türk Gıda Kodeksi’ne aykırılık gösterirken, haksız rekabete de neden olacaktır. Nitekim endişe ile gözlemliyoruz ki 1 Ocak 2018’de yürürlüğe girecek tebliğe rağmen sahada uygulama başlamıştır” ifadelerine yer verildi.


Etiketler

  • Et ve Süt Kurumu
  • çiğ süt
  • sıfır KDV talebi
‹ Önceki Haber Japonya da yeni başkanını arıyor Japonya da yeni başkanını arıyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
108.856 Değişim: 0,90% Hacim : 2.144 Mio.TL Son veri saati : 12:23
Düşük 108.599 30.10.2017 Yüksek 109.075
Açılış: 108.782
3,7715 Değişim: -0,30%
Düşük 3,7661 30.10.2017 Yüksek 3,7944
Açılış: 3,7827
4,3895 Değişim: -0,21%
Düşük 4,3717 30.10.2017 Yüksek 4,4059
Açılış: 4,39855
154,18 Değişim: -0,69%
Düşük 153,69 30.10.2017 Yüksek 155,35
Açılış: 155,25
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.