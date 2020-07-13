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Esnaf ve sanatkarların kredi borçları yapılandırılacak

13.07.2020 - 11:40 | Son Güncelleme :
Esnaf ve sanatkarların kredi borçları yapılandırılacak | Ekonomi Haberleri

Bakan Pekcan, esnaf ve sanatkarların Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden, takipte olanları yapılandırdıklarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada ekonomik ve sosyal hayatın temel  direklerinden esnaf ve sanatkarlara büyük önem verdiklerini  belirterek, gerek istişare toplantılarında, gerekse diğer  organizasyonlarda esnaf ve sanatkarın taleplerini, önerilerini  aldıklarını, sorunlarını çözmek için canla başla çalıştıklarını,  taleplerinin takipçisi olduklarını vurguladı.

Esnaf ve sanatkarların, finansmana erişiminin kolaylaştırılması  amacıyla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK)  aracılığıyla teminat ve kredi ihtiyaçlarının karşılandığına işaret  eden Pekcan, bugün itibarıyla Türkiye genelinde TESKOMB çatısı altında  bine yakın Kredi Kefalet Kooperatiflerince, yaklaşık 1,7 milyon esnaf  ve sanatkara Halkbank kaynaklarından düşük faizli kredi  kullandırıldığını kaydetti.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin olumsuz etkilerinden  ticaret erbabını korumak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  tarafından “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketinin açıklandığını  hatırlatan Pekcan, bu çerçevede kamu kurum ve kuruluşlarınca çeşitli  tedbirlerin alındığı ve bir çok desteğin yürürlüğe konulduğunu ifade  etti.

“Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri kapsamında da nakit akışı  sıkıntısı yaşayan esnaf ve sanatkarlara finansman imkan sağlamak  amacıyla Halkbank tarafından “Esnaf Destek Paketi” adı altında  “İşletme Kredisi” ve “Esnaf Kredi Kartı” uygulamalarının hayata  geçirildiğini anlatan Pekcan, ayrıca 24 Mart 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile esnaf ve sanatkarların Halkbank’a olan  kredi geri ödemelerinin faizsiz olarak üç ay ertelendiğini belirtti.

TAKİBE DÜŞEN KREDİLER YAPILANDIRILACAK

Pandeminin ticari faaliyetler üzerindeki etkilerinin salgının  Türkiye’de çıktığı ilk günden bu yana dikkatle değerlendirildiğini ve  esnaf ve sanatkarların talep ve önerilerin Ticaret Bakanlığı  koordinasyonunda diğer kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılarak,  gelişmelerin yakından takip edildiğini anlatan Pekcan, şunları  kaydetti:

“Bu süreçte Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortaklarında da takibe  düşen kooperatif kredileri için yapılandırma imkanı getirilmesine  yönelik de bir  beklenti oluşmuştur. Bu durum karşısında TESKOMB  tarafından kooperatif takibine intikal etmiş borçların yeniden  yapılandırılmasına yönelik Bakanlığımız görüşü alınarak bir çalışma  yapılmıştır.  Bu çalışma sonucu esnaf ve sanatkarlarımızın Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte  olanları yapılandırıyoruz.”

YAKLAŞIK 220 BİN ESNAFIN GECİKMİŞ 2 MİLYAR LİRALIK BORCUNDA İYİLEŞTİRME

Pekcan, buna göre 30 Haziran 2020 tarihinden önce (bu tarih dahil)  kredi borcu kooperatif takibine intikal eden esnaf ve sanatkarların Kredi kefalet kooperatifine yazılı olarak başvurmaları ve yapılandırma  talebinde bulunmaları halinde yeniden yapılandırmadan  faydalanabileceğini bildirdi.

Pekcan, söz konusu uygulamayla, borçlu ve bunların kefilleriyle  birlikte yaklaşık 220 bin esnaf ve sanatkarın gecikmiş 2 milyar liraya  ulaşan borcunda iyileştirme sağlanmasının ve yaklaşık 322 milyon TL  gecikme faizinin düşürülmesinin  mümkün olabileceğine dikkati çekti.

Bu düzenlemenin kooperatifçiliğin yardımlaşma ve dayanışma ruhu  ile çalışan kredi ve kefalet kooperatiflerinin ortaklarına sağlanan  çok önemli bir imkan olduğuna işaret eden Pekcan, “Söz konusu  uygulamanın ekonomimizin can damarı esnaf ve sanatkarımız ve tüm  kooperatifçilik camiasına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


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