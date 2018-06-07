Ereğli'de üst düzey değişim

Ereğli Demir Çelik genel müdürü Sedat Orhan'ın görevden ayrılması üzerine Salih Cem Oral genel müdürlüğe atandı.

Ereğli Demir Çelik (Erdemir) genel müdürü Sedat Orhan'ın görevden ayrılması üzerine Salih Cem Oral genel müdürlüğe atandı.

16 Ağustos 2013'ten bu yana Erdemir'in genel müdürlük görevini yürüten Orhan'ın 6 Haziran'dan itibaren görevinden ayrıldığı açıklandı. Bunun üzerine şirketin işletmeler genel müdür yardımcısı Salih Cem Oral, genel müdürlük görevine atandı.

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Daha önce İsdemir İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı olan Oral, bu yıl Erdemir'e geçmişti.