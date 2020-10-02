Erdoğan: Üçüncü çeyrekle ilgili güzel haberler alıyoruz | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üçüncü çeyrekle ilgili her gün yeni ve güzel haberler alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Üçüncü çeyrekle ilgili her gün yeni ve güzel haberler alıyoruz. Dün eylül ayı ihracatımızın 16 milyar doların üzerine çıkarak cumhuriyet tarihi rekorunu kırdığını milletimizle paylaştık.

Bugün de otomobil satışlarının 90 binin üzerine çıkarak yine tüm zamanların rekorunu kırdığını görüyoruz.

Geçen hafta Gaziantep’teki Organize Sanayii Bölgesi’nde 300’den fazla tesisin açılışını yaptık.

Gerçi bu güzel gelişmeyi bile gölgelemeye kalktılar ama ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye’nin büyüme gelişme kalkınma yolunda yeniden hızlandığı gerçeğini değiştiremeyecekler. Bu güzel tablonun olumlu yansımalarını şehir şehir görüyoruz.

Antalya Konya Aksaray Nevşehir Kayseri hattı üzerinden ülkemizin turizm merkezi olan hızlı tren hatlarına bağlıyoruz. Tüm bu ağlarla Konya ülkemizin en önemli hızlı tren hatlarından biri haline gelecektir.

Havayolu ulaşımını da ihmal etmeyerek yeni terminal binasını da şehrimize kazandırdık Hava Yolunun trafiği geçtiğimiz yıl 1 milyonu geçti.

Konya’ya 21 baraj ve 28 gölet inşa ettik, 9 baraj ve 5 gölet daha inşa ediyoruz. Durmak yok yola devam. Biz kurak değil bereketli bir Konya ovası istiyoruz. Adımlarımızı da ona göre atıyoruz.

İnşaatı devam eden sulama tesisleri ile 360 bin dekar arazi daha hizmete açılacak. Son 18 yılda Konyalı çiftçilerimize toplam 9.7 milyar tarımsal destek verdik. Ama ana muhalefetin başındaki zat çiftçilerimiz yalnız kaldı, insafın kurusun bizim ne yaptığımızdan senin haberin bile yok. Şöyle gel bir bak buralarda neler oluyor ama işlerine gelmez.

Savunma Sanayini güçlendirmek için önümüzdeki yıl Konya’da Türkiye silah test merkezi kuruyoruz.

Bütün bu yatırımlarımızı hizmetlerimizi saymakla bitiremiyoruz. İnşallah 2023’e kadar yeni ve çok daha büyük hizmetlerimize kavuşturarak yeni döneme girmiş olacağız. Buradan gençlere seslenmek istiyorum. Lütfen şimdiden ülkemizin 2053 vizyonunu geliştirmek için çalışmaya başlayın. Biz bu konuda gençlerimize her türlü desteği vermeye hazırız.

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