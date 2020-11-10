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Erdemir, Kümaş için masaya oturdu

10.11.2020 - 08:44
Erdemir, Kümaş için masaya oturdu | Ekonomi Haberleri

OYAK, bünyesinde bulundurduğu Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) üzerinden Kümaş Manyezit’i satın almak üzere Yıldız Holding ile görüşmelere başladı. OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, “OYAK şirketleri içerisinde sinerji yaratacak, hem milli ekonomiye katkı sağlayacak hem de uluslararası platformda ülkemizi güçlü konuma taşıyacak hamlelerde bulunuyoruz” dedi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Erdemir, Kümaş Manyezit’i satın almak üzere Yıldız Holding ile görüşmelere başladı. Yıldız Holding ve onun girişim sermayesi şirketi olan Gözde Girişim ortaklığında faaliyet gösteren Kümaş, dünya kriptokristalin manyezit cevherinin yaklaşık yüzde 20’sine sahip ve ağırlıklı olarak demir çelik ve çimento sektörlerinde kullanılan refrakter ürünlerini üretiyor. Şirket, iç piyasadaki ihtiyacı karşılamasının yanı sıra ihracat da gerçekleştiriyor. 1972 yılından bu yana Kütahya’da operasyonlarını sürdüren ve 2012 yılında Yıldız Holding bünyesine katılan Kümaş Manyezit A.Ş’yi satın alma öncesinde kapsamlı inceleme (due diligence) çalışmaları yapan Erdemir; finansal, hukuki ve operasyonel süreçlerin ardından teklif vereceğini açıkladı.

İLGİ ÇEKİYOR

Türkiye’nin zengin ve kıymetli manyezit kaynaklarının verimli kullanılması, bu varlıklardan sürdürülebilir getiri elde edilmesi, ülke ekonomisine katkıda bulunulması ve kaynakların uluslararası entegrasyon için kullanılması hedeflerini gerçekleştirmek istediklerini belirten OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, “Ülkemizin kaynaklarını verimli kullanarak, hem yurtiçinde hem de yurtdışında faaliyet gösteren OYAK şirketleri içerisinde sinerji yaratacak, hem milli ekonomiye katkı sağlayacak hem de uluslararası platformda ülkemizi güçlü konuma taşıyacak hamlelerde bulunuyoruz. Kümaş, sahip olduğu nitelikli rezervler nedeniyle hem yurtiçindeki hem de Avusturya, Hindistan, Çin gibi önemli refrakter üreticilerinin bulunduğu ülkelerdeki yatırımcıların yoğun ilgisini çekmektedir” dedi.

STRATEJİK KONUM

Bu değeri OYAK bünyesine katabilmenin, Türkiye ve milli kaynaklar adına önem arz ettiğini belirten Erdem, “Aynı zamanda bu yatırımla demir, çelik ve çimento sektörlerindeki faaliyetlerimize entegrasyon sağlamayı planlıyoruz. Zengin rezerv ve hammadde avantajı ile birlikte hem yerli sanayicilerimize hammadde tedariki anlamında fırsatlar yaratılması hem de ihracat potansiyeli ile ülkemizi bu alanda da stratejik bir konuma taşımayı hedefliyoruz. OYAK olarak stratejik sektörlerde konumlanmaya ve ülkemize katkıda bulunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE SEKTÖR LİDERİ

Zengin manyezit ve dolomit maden bölgelerine sahip bir ülke olan Türkiye, bu alanda stratejik öneme sahip. Dünyada üretilen nitelikli manyezit cevherinin yaklaşık yüzde 20’sine sahip maden ocakları ile Kümaş Manyezit A.Ş., Türkiye’deki toplam rezervinse yüzde 40’ından fazlasına sahip. Nitelikli manyezit cevheri ile entegre olarak üretilen refrakter ürünlerinde Türkiye’de sektör lideri olan Kümaş, yurtiçi ve yurtdışı satışları ile demir çelik, çimento, bakır başta olmak üzere kireç ve cam sektörleri için kritik öneme sahip bir tedarikçi konumunda.


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