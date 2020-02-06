Enerji ithalatı faturası 2019 yılında geriledi | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin enerji ithalatı faturası geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,2 azalarak 41 milyar 184 milyon 553 bin dolara düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolar oldu. Türkiye'nin toplam ithalatı içinde en büyük paya sahip olan enerji ithalatı faturası geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,2 azalarak 41 milyar 184 milyon 553 bin dolara geriledi. Bu tutar, 2018'de 43 milyar 5 milyon 620 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, enerji ithalatındaki azalışta genel olarak petrol fiyatlarındaki düşüşün etkili olduğunu ifade etti.

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Geçen yıl enerji alanındaki cari farkın bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 12 azalarak 33,9 milyar dolara gerilediğine işaret eden Akyener, "Enerji kaleminin ülkenin cari açığı üzerinde çok büyük etkisi var. Diğer ihracat kalemlerinde fazla verilip cari açık kapatılmaya çalışılırken, enerji kaleminde bu oran negatif etkilendi." dedi.

"BRENT PETROLÜN VARİLİ YÜZDE 9 AZALDI"

Brent petrolün varil fiyatının 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 9 azalışla ortalama 64 dolara gerilediğine dikkati çeken Akyener, "Türkiye'de mevcut gaz kontratlarının da çoğunlukla petrol fiyatlarına bağlı olduğu düşünülürse, petrole göre daha küçük bir ekonomik hacme sahip olan gaz ihracatı da benzer bir eğilim gösterdi. Bununla birlikte spot gaz fiyatları 2019'da küresel ölçekte daha büyük oranda azaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Akyener, enerji alanında cari açığın azalmasında petrol fiyatlarına ek olarak, yerli kaynaklara yönelim ve yenilenebilir potansiyelin geliştirilmesi gibi hamlelerin de etkili olduğunu belirtti.

Geçen yıl bütçedeki enerji ithalatı kaynaklı cari farkın, toplam cari farkın yüzde 108'ine karşılık geldiğine işaret eden Akyener, şöyle devam etti: "Cari açık ve ülke ekonomisi üzerinde bu derece önemli olan enerji kaleminin oluşturduğu negatif etkiyi en aza indirmek ve hatta tersine çevirmek için genel enerji denkleminde yerli kaynak kullanımını artırmak, hidrokarbon arama faaliyetlerine ağırlık vermek gerekiyor. Ayrıca büyük ölçekli ihracatı yapılan petrol gibi ürünlerin farklı borsalarda eş hacimli ticaretini yapmak, stok kapasitesini geliştirmek, rafineri ve petrokimya türevleri gibi işlenmiş ham madde kapasitesini geliştirerek ihracatı teşvik etmek gerekiyor."

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