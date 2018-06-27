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Enerji devi sağlık ve petrolden çekiliyor

27.06.2018 - 09:24
Enerji devi sağlık ve petrolden çekiliyor

ABD'li enerji devi General Electric, sağlık ve petrol sektörlerinden çekilerek, havacılık, elektrik ve yenilenebilir enerjiye odaklanacak.

General Electric'ten yapılan açıklamada, şirketin sağlık hizmetleri veren biriminin yüzde 20'lik hissesinin paraya çevrileceği ve yüzde 80'inin hissedarlara dağıtılacağı belirtilirken, bu birimin artık bağımsız bir şirket olacağı bilgisi paylaşıldı.

AA'nın haberine göre; ayrıca açıklamada, General Electric'in 2017'de 7,4 milyar dolara yüzde 62,5'lik hissesini satın aldığı ABD'nin en büyük üçüncü petrol sahası hizmeti veren Baker Hughes firmasının da hisselerinin satılarak General Electric'ten tamamen ayrılacağı kaydedildi. Açıklamada, bu değişikliklerin ardından General Electric'in havacılık, elektrik ve yenilenebilir enerjiye odaklanacağı bildirildi.

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Söz konusu değişikliklerin General Electric'e 2020 yılının sonuna kadar en az 500 milyon dolarlık tasarruf sağlayacağına dikkat çekilen açıklamada, bu tarihe kadar firmanın borcunun 25 milyar dolar azaltılmasının ve bilançoda 15 milyar dolar nakit oluşmasının planlandığı vurgulandı.

Geçen hafta, 126 yıl önce Thomas Edison tarafından kurulan General Electric'in Dow Jones Sanayi Endeksi'nden çıkartıldığı duyurulmuştu.

Son 1 yılda General Electric'in New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 54 oranında düşerken, bugünkü açıklamanın ardından şirketin hisse başına değeri yüzde 8,9 artışla 13,88 dolara kadar yükseldi. 


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