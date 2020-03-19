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Endonezya Merkez Bankası'ndan faiz kararı

19.03.2020 - 11:20
Endonezya Merkez Bankası'ndan faiz kararı | Ekonomi Haberleri

Endonezya Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Endonezya Merkez Bankası (BI) kırılgan rupi üzerindeki baskıyı artıracak olmasına rağmen, koronavirüs salgınının Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisine verdiği zararı azaltmak için politika faizini düşürdü.

Merkez bankası politika faizi olan 7 günlük ters repo faizini 25 baz puan düşürerek %4.5'e çekti. Bu faiz indirimi 2020'nin ikinci, mevcut gevşeme döngüsünün ise altıncı faiz indirimi oldu.

Reuters anketindeki analistlerin küçük bir çoğunluğu tarafından beklenen faiz indirimi, dünya genelindeki merkez bankalarının koronavirüs krizinin etkisiyle mücadele etmek için yaptıkları faiz indirimlerini izliyor.


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