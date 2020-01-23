Endonezya Merkez Bankası faize dokunmadı | Ekonomi Haberleri

Endonezya Merkez Bankası, politika faizini sabit tuttu.

Endonezya Merkez Bankası (BI), mevcut para politikasının enflasyon hedefinin tutturulmasına, ekonomik büyümeyi desteklemeye ve finansal piyasa istikrarını korumaya elverişli olduğunu açıklayarak, beklendiği gibi politika faizini değiştirmedi.

Merkez bankası politika faizi olan 7 günlük ters repo faizini yüzde 5'te sabit tuttu. Reuters anketine katılan analistlerin çoğu faizinin sabit tutulmasını bekliyorlardı.

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