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En yenilikçi 20 ekonomi arasına girdi

11.07.2018 - 13:02
En yenilikçi 20 ekonomi arasına girdi

Çin, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün yaptığı değerlendirmede ilk kez dünyanın en yenilikçi 20 ekonomisi arasına girdi.

Çin, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün (WIPO) 2018 yılı Küresel Yenilik Endeksi raporunda, ilk kez ilk 20 ülke arasında yer aldı. Geçen yılki sıralamada 22. sırada yer alan Çin, bu yıl 5 basamak yükselerek 17. sıraya çıktı.

AA'nın haberine göre; ülkelerin araştırma geliştirme harcamaları, patent sayıları, bilgi-yoğun endüstrilerinin kapsamı gibi 80 gösterge üzerinden değerlendirildirmeye tabi tutulduğu listede geçen yıl birinci sırada yer alan İsviçre, bu yıl da liderliğini korudu.

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Listede İsviçre'yi Hollanda, İsveç, İngiltere ve Singapur izledi. ABD ise 2 basamak gerileyerek 6. sırada yer aldı.

Türkiye ise geçen yıl 43. sırada bulunduğu listede 50. sırayı aldı.

"BU, ÇOK KUTUPLU YENİLİKÇİLİĞİN HABERCİSİ"

WIPO Genel Direktörü Francis Gurry, Çin'in yükselişinin ülke ekonomisinin yapısal temelini yenilik ve özgün üretime çevirme yönünde yaptığı stratejik tercihin sonucu olduğunu belirterek, "Bu çok kutuplu yenilikçiliğin habercisi" ifadesini kullandı.

Gurry, Çin'in halen araştırma-geliştirme alanında harcama, personel, patent ve yayın sayılarında dünyada birinci veya ikinci sırada yer aldığına, mutlak sayılar bakımından birçok gelişmiş ülkeyi geride bıraktığına dikkat çekti. 

 


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