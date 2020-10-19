En büyük pay eğitime | Ekonomi Haberleri

2021 yılı bütçe teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Buna göre bütçe giderleri 1.3 trilyon, faiz hariç giderler 1.1 trilyon, bütçe gelirleri 1.1 trilyon, vergi gelirleri 922 milyar lira, bütçe açığı 245 milyar lira öngörüldü. Bütçede en fazla pay 211 milyar lira ile eğitim hizmetlerine ve bu hizmetleri yürüten kuruluşlara ayrıldı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; program bütçeye göre hazırlanan 2021 bütçe teklifi TBMM’ye sunuldu. Bütçe teklifinde en büyük pay eğitime verildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile eğitim hizmeti veren diğer kurum ve kuruluşlara 2021 yılında 19.1 milyar lirası yatırım olmak üzere toplamda 211.4 milyar lira kaynak ayrıldı.

1.3 TRİLYON LİRALIK BÜTÇE

Teklifte 2021 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 346 milyar lira, faiz hariç giderler 1 trilyon 166 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 101 milyar lira, vergi gelirleri 923 milyar lira, bütçe açığı da 245 milyar lira olarak öngörüldü. Milli Eğitim Bakanlığı ile eğitim hizmeti veren diğer kurum ve kuruluşlara toplamda 211.4 milyar lira kaynak ayrıldı. Bu kapsamda; Yükseköğretim Programı’na 52.2 milyar lira, Ortaöğretim Programı’na 43 milyar lira, Temel Eğitim Programı’na 82.2 milyar lira, Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim Programı içinde yer alan Engelli Eğitimine 4.8 milyar lira, Hayat Boyu Öğrenme Programı’na 3 milyar lira, Uluslararası Eğitim İşbirlikleri ve Yurtdışı Eğitim Programı’na 1.9 milyar lira ayrıldı. 2020 yılı bütçesinde, sağlık sektörü yatırımlarına 11.6 milyar lira kaynak ayrılmışken, bu rakamın 2021 yılı bütçesinde 20.1 milyar liraya yükseldi. Söz konusu rakamın 18.5 milyar lirasının Sağlık Bakanlığı, 1.6 milyar lirasının ise üniversiteler için ayrılması öngörülüyor. 2020 yılında 56.6 milyar lira olan sermaye gideri ödenekleri, yüzde 83 oranında artarak (47.1 milyar lira artışla) 103.7 milyar liraya ulaştı.

ÖTV TAHMİNİ 213.7 MİLYAR LİRA

Bütçe teklifinde yer alan vergi gelirleri tahminine göre özel tüketim vergisi (ÖTV) gelecek yıl 213.7 milyar lira olacak. Teklife göre vergi gelirlerinin alt kalemleri, “Gelir vergisi 195.3 milyar lira, kurumlar vergisi 105.2 milyar lira, dahilde alınan KDV 70.6 milyar lira, ithalatta alınan KDV 194.9 milyar lira, motorlu taşıtlar vergisi 18.5 milyar lira, BSMV 28.5 milyar lira, damga vergisi 23.8 milyar lira, harçlar 34.4 milyar lira, diğer vergiler 37.9 milyar lira” olarak tahmin edildi. Vergi dışı gelirlerin ise 178.4 milyar lira olması öngörüldü.

BÜTÇE ARTIK PROGRAM ESASLI

5018 sayılı yasada yapılan değişiklikler 16 Ekim günü Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Yasada yapılan değişiklikle bütçe teklifi artık program esaslı olacak. Buna göre bütçe 68 program arasında dağıtıldı. 2021 bütçe teklifinde eğitim harcamaları 211.4 milyar lira olarak öngörüldü. 211.4 milyar lira içinde kamunun eğitim için yapacağı bütün harcamalar yer alıyor. Eğitim programlarında sadece Milli Eğitim Bakanlığı’nın değil eğitimle ilgili diğer kamu kurumu ve kuruluşlarının yapacağı eğitim harcamaları da yer alıyor. Geçen hafta yayımlanan Orta Vadeli Mali Plan’da Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2021 yılı ödenek teklifi tavanı da 146.9 milyar lira olmuştu.

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