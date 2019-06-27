Emlak sanayi modeli geliyor | Ekonomi Haberleri

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan 2 yeni organize sanayi bölgesi ve uzun süre kiralamaya uygun fabrika talep etti.

Talepleri dinleyen Bakan Kurum, “Sanayicinin yanındayız, gerekli adımlar atılacak” dedi. İSO Meclisi’nin haziran ayı olağan toplantısı, “İstanbul’un Sanayi Kimliği, Sanayinin Yerleşim Sorunu ve Çevre Düzeni Planı’na Bir Bakış” ana gündemi ile gerçekleştirildi. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan İstanbul ve çevresinin endüstri iş gücünün yüzde 50’sini barındırdığına dikkat çekerek, bu gerçeğe bağlı olarak bir İstanbul vizyonu geliştirilmesi gerektiğini söyledi. İstanbul’da kaynakları verimli kullanmanın önemine değinen Bahçıvan, emlak-sanayi modeli önerisinde bulundu. Bahçıvan, “İstanbul sanayisinin yerleşiklik sorunu, ciddi bir kaynak israfına yol açıyor. En etkili çözüm; organize sanayi bölgeleri. Biri Avrupa diğeri Asya yakasında olmak üzere kentte iki yeni OSB kurulması gerekiyor. “Emlak Sanayi” modeliyle, uygun devlet arazilerinin ve üzerine kamu tarafından inşa edilecek fabrika binalarının özel sektöre uzun süreli kiralama yöntemiyle tahsis edilmesi, finansman kaynağının arsa ve gayrimenkul yatırımına heba edilmesinin önüne geçecek. Ayrıca Atatürk Havalimanı bölgesine yeni bir fuar alanı ihtiyacı var. Atatürk Havalimanı bu fuar alanı için minimum yatırımla ideal bir altyapı sunuyor” diye konuştu.

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SANAYİCİNİN YANINDAYIZ

Sanayiciden gelen talepleri dinleyen Bakan Kurum, yeşil ışık yaktı. Sanayicinin yanında olduklarına vurgu yapan Bakan Kurum, “Avrupa yakasında organize sanayi bölgesi için iki üç yeri çalıştık. Talepler çerçevesinde projelerimizi gerçekleştirebiliriz. Anadolu yakasında da Hazine mülkiyetinde sanayicinin yatırım yapacağı, istihdam yaratacağı neresi varsa buna ilişkin proje yapabiliriz. Bakanlığa bağlı TOKİ ve Milli Emlak ile de çalışabiliriz. 49 yılllık kiralama da mümkün” dedi. Atatürk Havalimanı’na fuar alanı önerisini de değerlendiren Kurum, millet bahçesinin yanı sıra fuar alanı, Teknopark ve ARGE merkezleri de yapılacağını ifade etti. İstanbul’un sanayi üretiminin yüzde 35’ini gerçekleştirdiğini belirten Bakan Murat Kurum, sanayi sektörü istihdamı içindeki payının ise yaklaşık yüzde 17 olduğunu ifade etti. Ülke genelinde onaylanan çevre düzeni planlarında; sanayi alanlarının mekânsal planların yönlendirilmesine ilişkin çalışmaları yaptıklarını kaydeden Bakan Kurum, “Ana stratejimiz; sanayi sektörünün yapılaşmasının daha sağlıklı hale getirilmesi ve yapısal dönüşümünün sağlanması. İstanbul’un sanayi geleneği ve vizyonu doğrultusunda bazı sanayi sektörlerimizin İstanbul’un merkezi yerlerinden dışarı çıkarılması, çok daha yeni ve modern alanlara taşınması önemli. Devir işlemleri tamamlanan İstanbul Hadımköy’deki 1.5 milyon metrekarelik alanın planlama çalışmalarımız devam ediyor. Satış faaliyetlerine Ağustos ayında, inşa faaliyetlerine de Ekim ayında başlıyoruz” dedi.

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