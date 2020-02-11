‹ Önceki Haber Gram altın kaç lira oldu? Gram altın kaç lira oldu? Sonraki Haber › Çinliler milyarlarca dolarlık 'koronavirüs' kredisi arıyor Çinliler milyarlarca dolarlık 'koronavirüs' kredisi arıyor

Emlak Konut'tan 800 milyon liralık imza

11.02.2020 - 11:12 | Son Güncelleme :
Emlak Konut'tan 800 milyon liralık imza | Ekonomi Haberleri

Emlak Konut GYO, İstanbul Başakşehir Kayabaşı 7. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesini Yüklenici Fuzul Yapı İnş. Paz. AŞ & Fuzul Gayrimenkul Yatırım AŞ İş Ortaklığı ile imzaladı.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "İhalesinin 2. oturumu 7 Kasım 2019 tarihinde yapılmış olan İstanbul Başakşehir Kayabaşı 7. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Fuzul Yapı İnş. Paz. AŞ & Fuzul Gayrimenkul Yatırım AŞ İş Ortaklığı ile 7 Şubat 2020 tarihinde imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ihalenin arsa satışı karşılığı satış toplam gelirinin 800 milyon TL, arsa satışı karşılığı şirket payı gelir oranının yüzde 32, asgari arsa satışı karşılığı şirket payı toplam gelirinin 256 milyon TL olduğu belirtildi.

##$HABER_1460112$##


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
117.709 Değişim: -0,53% Hacim : 6.122 Mio.TL Son veri saati : 13:31
Düşük 117.502 11.02.2020 Yüksek 119.513
Açılış: 119.505
6,0449 Değişim: 0,52%
Düşük 6,0055 11.02.2020 Yüksek 6,0458
Açılış: 6,0136
6,6014 Değişim: 0,51%
Düşük 6,5549 11.02.2020 Yüksek 6,6020
Açılış: 6,5676
304,73 Değişim: 0,14%
Düşük 302,96 11.02.2020 Yüksek 304,91
Açılış: 304,30
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.