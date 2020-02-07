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Emlak Katılım'ın yeni durağı başkent oldu

07.02.2020 - 14:49
Emlak Katılım'ın yeni durağı başkent oldu | Ekonomi Haberleri

Türkiye Emlak Katılım Bankasının (EmlakKatılım) Ankara şubesi törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "100 Günlük İcraat Programı" kapsamında yeniden faaliyete geçirilmesi kararlaştırılan EmlakKatılım, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan faaliyet izni alarak 21 Mart 2019'da İstanbul'daki merkez şubesinden hizmet vermeye başladı.

Katılım finans sektörünün en genç üyesi EmlakKatılım, başta gayrimenkul olmak üzere, ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek stratejik sektörlere, sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere çalışmalarına devam ediyor.

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Ekonomiyi ve reel sektörü desteklemeyi hedefleyen kuruluş, sanayileşme ve yerli üretimin gelişimine katkı sağlamayı kuruluşunun temel amaçlarından biri olarak tanımlıyor. EmlakKatılım, bu bağlamda üretimde kullanılan ithal malların, yerelde üretilmesi amacıyla gerçekleştirilen yatırımlara yönelik finansman çözümleri geliştirmeye devam ediyor. Bununla birlikte kentsel dönüşüm, enerji verimliliği, çevre duyarlılığı, yapısal kalkınma ve sosyal konut projeleri üzerine çalışmalar da yürütülüyor.

ANKARA ŞUBESİ HİZMETE AÇILDI

Dijital bankacılık araçlarıyla Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerine hizmet sunan EmlakKatılım, açılışını yaptığı yeni şubeleriyle hizmet ağını genişletiyor. Bu kapsamda 7 coğrafi bölgede açılacak şubelerle Türkiye geneline yaygın hizmet verilmesi hedefleniyor.

Bugüne kadar merkez (Ataşehir), Fatih, İkitelli, Bursa, İzmir, İzmit, Gaziantep, Samsun, Kayseri, Adana ve Konya (Büsan) şubeleriyle hizmet veren EmlakKatılım'ın Ankara Şubesi de bugün düzenlenen törenle açıldı. Açılışa, EmlakKatılım Genel Müdürü Cengiz Sinanoğlu, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı Metin Özdemir, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir ve davetliler katıldı.

EmlakKatılım Ankara Şubesi, bölgedeki müşterilerinin farklılaşan finansal ihtiyaçlarına yanıt vererek başta gayrimenkul olmak üzere tüm sektörlerin gelişimine ve hayata geçirilecek yeni projelerle bölgesel istihdama katkı sunmayı amaçlıyor. EmlakKatılım'ın yıl sonunda 40 şubeye ulaşması ve yaklaşık 700 kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor.


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