‹ Önceki Haber Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Sonraki Haber › Almanya'da imalat PMI geriledi Almanya'da imalat PMI geriledi

Emlak Katılım ilk sukuk ihracını tamamladı

04.05.2020 - 15:36
Emlak Katılım ilk sukuk ihracını tamamladı | Ekonomi Haberleri

Emlak Katılım, kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla SPK'dan 26 Mart 2020'de almış olduğu 2 milyar TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi.

Emlak Katılım, ilk kira sertifikası (sukuk) ihracını başarıyla tamamladı. Emlak Katılım açıklamasına göre, banka, kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) 26 Mart 2020'de almış olduğu 2 milyar TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. Bu kapsamda 63 gün vadeli 200 milyon liralık sukuk ihracı yapan Emlak Katılım, talepleri 28-29 Nisan'da topladı.

Planlanan ihraç tutarının üzerinde taleple karşılaşan Emlak Katılım, kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla yıl sonuna kadar toplam 1 milyar liralık sukuk ihracı yapmayı planlıyor.

"TÜM GÜCÜMÜZLE ÜLKEMİZ EKONOMİSİNE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, şunları kaydetti: "Kira sertifikaları, katılım bankalarının hazinesinde ağırlıklı olarak kullanılan TL ve yabancı para cinsinden kısa, orta veya uzun vadeli kaynak ihtiyaçlarını karşılayan en önemli sermaye piyasası enstrümanlardan biri haline gelmiş durumda. Yüzde 100 bağlı ortaklığımız Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ üzerinden, aracı kurum kullanmaksızın, 28-29 Nisan tarihlerinde talep toplamasını gerçekleştirdiğimiz 63 gün vadeli, 200 milyon TL tutarlı ilk kira sertifikası ihracımızı başarılı bir şekilde tamamlamış bulunuyoruz. Planlanan ihraç tutarımızın çok üzerinde yoğun bir ilgi ile karşılaştık. İhracımıza gelen yüksek talep, Emlak Katılım'ın köklü geçmişine, güçlü sermaye yapısına ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesi olması açısından önem arz etmektedir."

Bayraktar, ayrıca, kira sertifikalarına yönelik farkındalığın artmasına ve katılım esaslı (faizsiz) emeklilik/yatırım fonlarının her geçen yıl büyümesine paralel olarak kaynak çeşitliliği açısından kira sertifikası ihraçlarını artıracaklarını belirterek, "Gelecek dönemde de Emlak Varlık Kiralama AŞ üzerinden de belli başlı sektörlerde faaliyet gösteren nitelikli firmaların kira sertifikası ihraçlarına aracılık etmeyi planlıyoruz. Böylece sektördeki birikim ve tecrübelerimizi reel sektöre aktararak tüm gücümüzle ülkemiz ekonomisine destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.842 Değişim: -2,24% Hacim : 8.899 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.306 04.05.2020 Yüksek 100.254
Açılış: 100.254
7,0455 Değişim: 0,53%
Düşük 6,9956 04.05.2020 Yüksek 7,0521
Açılış: 7,0086
7,6842 Değişim: -0,25%
Düşük 7,6562 04.05.2020 Yüksek 7,7116
Açılış: 7,7038
386,38 Değişim: 0,75%
Düşük 381,66 04.05.2020 Yüksek 387,69
Açılış: 383,51
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.