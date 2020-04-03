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Elektrik ve doğal gaz sayaçları 3 ay okunmayacak

03.04.2020 - 08:50
Elektrik ve doğal gaz sayaçları 3 ay okunmayacak | Ekonomi Haberleri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle elektrik ve doğal gaz sayaçlarını 3 ay boyunca okumayacak. Faturalar geçmiş tüketim ortalamalarına göre gönderilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturaları için yeni bir karar aldı.

Buna göre, 3 ay süreyle elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okuma yapılmayacak. Abonelere geçmiş tüketim ortalamalarına göre fatura gönderilecek.


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