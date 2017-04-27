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"Ekonomiye yönelik riskler azalıyor"

27.04.2017 - 16:30

Draghi, "Ekonomideki iyileşme sürüyor, ekonomiye yönelik riskler azalıyor" dedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, euro bölgesi ekonomisinin iyileştiğini ve daha az tehlikeyle karşı karşıya kaldığını söyleyerek, bölgenin ekonomik görünümüne dair iyimser bir görüş sinyali verdi.

Draghi aynı zamanda enflasyonun bu yıl düşük kalmasının muhtemel olduğunu söyledi.

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ECB'nin bugün para politikasını sabit tutma kararı verdiği toplantının ardından yaptığı açıklamalarda Draghi, "Gelen veriler... euro bölgesinin döngüsel toparlanmasının giderek daha güçlü hale geldiğini gösteriyor" dedi.

Draghi, ekonomiye yönelik risklerin genel olarak negatif kalmaya devam ettiğini fakat "aşağı yönlü risklerin azaldığını" söyledi.

Draghi, euro bölgesi ekonomisine dair en büyük riski üye ülkelerin yapısal reformlardaki yavaşlıkların oluşturduğunu söyledi.

Draghi şunları söyledi;

* Euro bölgesinde ekonomik toparlanma giderek güçleniyor

* Euro bölgesinde enflasyon baskıları zayıf, ekonomiye gevşek para politikasıyla sağlanan desteğin sürmesi gerekiyor

* Ekonomik büyüme güçlenmeye devam edecek, kapsamını genişletecek

* Euro bölgesi ekonomisi üzerindeki riskler artık daha dengeli, ancak aşağı yönlü olma eğilimini sürdürüyor

* Enflasyonun nisan ayında yükselmesi muhtemel, şu anki seviyesinde ise yıl sonuna kadar kalabilir

* Bugünkü toplantıda uygulamada olan ekonomiyi destekleyici tedbirleri konuşmadık


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