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Ekonomiye güven 6 aydır yükseliyor

28.10.2020 - 11:49
Ekonomiye güven 6 aydır yükseliyor | Ekonomi Haberleri

Ekonomik güven endeksi, ekonomi yönetiminin hayata geçirdiği teşvik mekanizmaları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında atılan normalleşme adımlarının etkisiyle 6 aydır yükseliyor.

Ekonomik güven endeksi, salgının ekonomilerde yarattığı belirsizliklerin etkisiyle nisanda 52,4'e kadar gerilemişti. Ekonomi yönetimince alınan önlemler ve özellikle üretici kesime sağlanan desteklerin etkisiyle endeks, üst üste 6'ncı ayda da yükselerek 92,8'e ulaştı. Böylece endeks, yurt içinde ilk vakanın görüldüğü mart ayındaki 93,1 seviyesine yaklaştı.

Endekste ekim ayında görülen güçlü yükseliş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Söz konusu ayda reel kesim güven endeksi önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 109,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,4 artarak 79,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 yükselerek 95 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 çıkarak 83,8 değerini aldı. Öte yandan tüketici güven endeksi ise ekimde yüzde 0,1 düşüşle 81,9 oldu.

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"YÜKSELİŞLERİN DEVAMINI GÖREBİLİRİZ"

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, endeks değerinin ekimde 92,8 olduğunu anımsatarak, bunun mart ayından bu yana görülen en yüksek değer olarak kayda geçtiğini söyledi.

Endeksin yükselişinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ağustos ayına kadar faizlerdeki düşüşü devam ettirmesiyle meydana gelen kredi genişlemesinin, sanayide imalat tarafında birikmiş stokların üretim haline gelmesi ve bunların ihracat tarafına aktarılmasının etkili olduğunu ifade eden Demirkol, "Gelecek dönemde ihracat siparişlerine bakmamız gerekiyor. Özellikle Euro Bölgesi'nde daralma olmadığı takdirde kasım ve aralık aylarında da ekonomik güven endeksinde ılımlı da olsa yükselişlerin devamını görebiliriz." dedi.

Demirkol, Türkiye'nin salgını iyi yönetmesi, ihracat ve üretim odaklı büyümeyi devam ettirmesi durumunda gelecek dönemde açıklanacak verilerin daha iyi gelebileceğini sözlerine ekledi.


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