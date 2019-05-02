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Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu

02.05.2019 - 10:40 | Son Güncelleme :
Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu | Ekonomi Haberleri

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2.33 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın saat 10.00'da açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2.33 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1.94, en yüksek yüzde 2.80 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 16.13 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 14.50, en yüksek yüzde 19.70 oldu.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2.33) göre, bir önceki ay yüzde 19.71 olan yıllık enflasyonun yüzde 20.25'e yükseleceği hesaplanıyor. Enflasyon, martta bir önceki aya göre yüzde 1.03 artış göstermişti. 


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