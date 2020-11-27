‹ Önceki Haber Bakan Elvan ve Gül, TÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi Bakan Elvan ve Gül, TÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi Sonraki Haber › Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları arttı Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları arttı

Ekonomik güven endeksi geriledi

27.11.2020 - 11:25
Ekonomik güven endeksi geriledi | Ekonomi Haberleri

Ekonomik güven endeksi, bu ay aylık bazda yüzde 3,5 azalarak 89,5 değerine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Endeks bu ay, ekime göre yüzde 3,5 azalarak 89,5 değerine indi. Ekonomik güven endeksindeki azalış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bu ay yüzde 2,2 gerileyerek 80,1 değerine indi. Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 azalarak 107,4, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,8 gerileyerek 77,5, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 5,7 düşerek 79 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise aynı seviyede kaldı ve 95 olarak kayıtlara geçti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: -1,02% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8458 Değişim: -0,33%
Düşük 7,7653 27.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3724 Değişim: -0,17%
Düşük 9,2622 27.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
449,13 Değişim: -1,95%
Düşük 447,11 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.