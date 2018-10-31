Ekonomik Güven Endeksi geriledi | Ekonomi Haberleri

Ekonomik güven endeksi ekim ayında yüzde 4,8 oranında azalarak 67.5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ekim ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi Eylül ayında 71 iken, Ekim ayında yüzde 4,8 oranında azalarak 67,5 oldu.

Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

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Ekim ayında Tüketici Güven Endeksi 57,3 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 75,7 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 87 değerine geriledi. Ekim ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 91,1 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 58,7 değerine yükseldi.

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