‹ Önceki Haber Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi Sonraki Haber › Turizm gelirleri arttı Turizm gelirleri arttı

Ekonomik Güven Endeksi geriledi

31.10.2018 - 10:10 | Son Güncelleme :
Ekonomik Güven Endeksi geriledi | Ekonomi Haberleri

Ekonomik güven endeksi ekim ayında yüzde 4,8 oranında azalarak 67.5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ekim ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi Eylül ayında 71 iken, Ekim ayında yüzde 4,8 oranında azalarak 67,5 oldu. 

Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

##$HABER_1450160$##

Ekim ayında Tüketici Güven Endeksi 57,3 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 75,7 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 87 değerine geriledi. Ekim ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 91,1 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 58,7 değerine yükseldi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


‹ Önceki Haber Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi Sonraki Haber › Turizm gelirleri arttı Turizm gelirleri arttı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
90.201 Değişim: 0,22% Hacim : 7.509 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 89.278 31.10.2018 Yüksek 91.927
Açılış: 90.445
5,6037 Değişim: 2,35%
Düşük 5,4608 31.10.2018 Yüksek 5,6295
Açılış: 5,4748
6,3510 Değişim: 2,19%
Düşük 6,2004 31.10.2018 Yüksek 6,3746
Açılış: 6,2147
218,88 Değişim: 1,70%
Düşük 214,09 31.10.2018 Yüksek 219,60
Açılış: 215,23
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.