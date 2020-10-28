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Ekonomik Güven Endeksi açıklandı

28.10.2020 - 10:05 | Son Güncelleme :
Ekonomik Güven Endeksi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin Ekonomi Güven Endeksi'ni açıkladı. Ekim'de güven endeksi 92.8 oldu. Eylül ayında 88.5 olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya  göre, ekonomik güven endeksi Eylül ayında 88,5 iken, Ekim ayında yüzde 4,8  oranında artarak 92,8 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat  sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Ekim ayında yüzde 3,8  oranında artarak 109,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,4  oranında artarak 79,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven  endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 95,0 değerini, inşaat sektörü güven  endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 83,8 değerini aldı. Tüketici güven  endeksi Ekim ayında yüzde 0,1 oranında azalarak 81,9 değerini aldı.


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