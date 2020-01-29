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Ekonomik güven endeksi açıklandı

29.01.2020 - 10:04 | Son Güncelleme :
Ekonomik güven endeksi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Ekonomik güven endeksi ocak ayında 97.1 olarak gerçekleşti. Önceki veri 93.8 seviyesindeydi.

Ekonomik güven endeksi 2019 Aralık ayında 96,5 iken, 2020 Ocak ayında yüzde 0,6 oranında artarak 97,1 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Ocak ayında yüzde 0,1 oranında artarak 58,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında artarak 95,2 değerini, perakende ticaret güven endeksi yüzde 2,2 oranında artarak 105,0 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 14,6 oranında artarak 78,9 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise Ocak ayında yüzde 2,1 oranında azalarak 106,4 değerini aldı.

 

 


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