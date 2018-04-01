Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomide her kötülüğün anası faizdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyonun anası da babası da faizdir." diyerek faiz lobisinin finans kuruluşları olduğunu ve kamu bankalarının da bunun içinde olduğunu belirtti.

İstanbıul Pendik'te yaptığı konuşmada faizle ilgili eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Faiz fakiri daha fakir zengini daha zengin yapar. Bunun da lobisi finans kuruluşlarıdır. Açık söylüyorum, devletin bankaları da bunun içindedir. Bunu er geç çözeceğiz." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

"Birileri çıkıp garip garip konuşuyor, 'Ekonomi şöyle, dikkatli olmak lazım' falan... Tabii dikkatli olacaksın. Ama kendi ayağına da kurşun sıkamazsın. Bu faiz belasından Türkiye'yi, faizi aşağı indirmek suretiyle enflasyondan kurtaracağız. Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunu bilmeyenler bilsin. Bunun aksini yapmaya kalkanlar da kusura bakmasın karşılarında beni bulur. Ekonomide her kötülüğün anası faizdir. Fakiri daha fakir zengini daha zengin yapar. Bunun da lobisi finans kuruluşlarıdır. Açık söylüyorum, devletin bankaları da bunun içindedir. Bunu er geç çözeceğiz"