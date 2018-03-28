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Ekonomide devrim gibi kararlar

28.03.2018 - 14:08
Ekonomide devrim gibi kararlar

Şirket kuruluşuna büyük kolaylık getirildiğini açıklayan Başbakan Yıldırım, yeni şirket kurulumu için 2 bin 250 lira yerine 650 lira harcanacağını aktardı. Başbakan Yıldırım, stratejik yatırım olarak 128 milyar TL yeni yatırım teşviğini onaylandığını belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu tanıtım toplantısına katıldı. İşte Başbakan Yıldırım’ın burada yaptığı konuşmadan satır başları:

*Yatırım ortamının iyileştirmesi yasası yürürlüğe girdi, şimdi hazırlıkları devam eden 67 maddelik bir paket daha var; onu da yakın zamanda TBMM'ye sunacağız

*Şirket kurmak için illerde ilçelerde ticaret sicil müdürlüklerine gidilecek. 2250 liraya kuruluyordu şirketler şimdi 650 liraya kurulacak. Noterler üzülecek biraz ama üzülmesinler onlara yapacak iş her zaman var.

*Bürokrasi tuş oluyor. Tuşa basacaksınız işinizi yapacaksınız. Vatandaş ile devlet arasında her tülü iş e-devlet üzerinden yapılacak.

*Şirket tasfiye yerine ticari hayatını sürdürmeyi esas alan bir anlayışla alacaklı haklarının da korunmasıyla yeni bir statüye geçsin istedik. Öldürmek değil yaşatmak esas olmalı.

*Şirketin batık hale gelmeden sıkıntı ortaya çıkar çıkmaz kurtarma anlaşmasına girebilmesine imkan sağlıyoruz.

18 EVRAK YERİNE 6 EVRAK

*Bu düzenlemeyle ekonominin lokomotif sektörü olan inşaat sektörü rahatlamış olacak. İnşaat izni için 18 evrak gerekiyor. Bunu 6’ya indiriyoruz. Ruhsat formunda artık tek bir imza olacak.

ZAMAN VE KAYNAK İSRAFINA SON

İskan yani yapı kullanma belgesi ve elektrik bağlama işleminde bir kolaylık yapıyoruz. Bütün belediyeler, dijital ortamda buluşturarak zaman ve kaynak israfının önüne geçmiş oluyoruz. Artık her yere koşuşturma dönemi sona ermiş olacak.

MESAİ BİTTİ DÖNEMİ KAPANIYOR

*Biz interneti kabul edeceksek bu baz istasyonlarının da hayatımızın bir parçası olacağını kabul etmeliyiz. Bizim standartlarımız elektromanyetik dalga yayma açısından Avrupa’nın müsaade ettiği oranların dörtte biri düzeyinde. Vatandaşın sağlığı her şeyin önünde geliyor. Baz istasyonu iletim noktalarında zorluklar ortadan kalkıyor.

“Mesai bitti kapılar kapandı” dönemini bitiriyoruz. Paraysa para gerekiyorsa vereceğiz. Gümrüklerimiz 24 saat açık olmalı. Gecikmenin bedeli büyük oluyor.

Taşınır rehin uygulamasını daha rasyonel hale getiriyoruz.

ELEKTRİKLİ ORTAMDA GÖRÜLEBİLECEK

Bankalardaki ipotek işlemlerini de tapu müdürlüğü ile elektronik ortamda yapılmasına imkan getiriyoruz.
SGK ve muhtasar beyannameleri birleştiriliyor ve yatırımcılara zaman tasarrufu sağlıyoruz.

BU PAKETLERDE PARA YOK

İmalat sanayiinde Ar-Ge için kullanılacak ara. Gereç makine ve teçhizata KDV muafiyeti getiriyoruz.

Daha büyük bir paket de yolda geliyor. “Bu paketlerde para yok para istiyoruz” diyebilirsiniz. Bunlar para için hazırlık…

*Önümüzdeki bir kaç gün içinde 2018'le ilgili hazırladığımız kapsamlı eylem planını kamuoyuna açıklayacağız

128 MİLYAR LİRALIK TEŞVİĞE ONAY

*Stratejik yatırım olarak 128 milyar TL yeni yatırım teşviğini onayladık, önümüzdeki günlerde paylaşacağız

*Bankaların piyasaları rahatlatmak ve krediye erişimi kolaylaştırmakla ilgili aldıkları tedbirleri de önümüzdeki günlerde paylaşacağız

Yatırımın, ihracatın, istihdamın daha da artırılması ve enflasyonla mücadelenin ana hatlarını içeren tedbirleri de birkaç gün içinde açıklayacağız


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