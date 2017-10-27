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Ekonomi Bakanı Zeybekci'den 'dolar' açıklaması

27.10.2017 - 10:24 | Son Güncelleme : 27.10.2017 - 11:12

Zeybekci, "Dövizdeki durumun geçici olduğunu her beraber göreceğiz" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Dövizdeki durumun geçici olduğunu her beraber göreceğiz. Aşırı değerli dolar ABD ekonomisi için iyi değil. Endişemiz yok, ekonomimiz iyi durumda" dedi.

Zeybekci'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Türkiye'ye bazı kuruluşların finansman sağlamayacağı haberleri çıktı; böyle birşey yok, bunlar yalan

*Burada yapılmak istenen dalgalanmada dalga boyunu artırmak, kur ve faizle oynayanların rant temin etmesi; bunda başarılı olamayacaklar

HABERLERİN YARISI DÜNYADAKİ HAREKETLERLE İLİŞKİLİ

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*Türkiye ile ilgili spekülatif ve kurgulanmış haberler belli bir saate kadar speküle ediliyor; ancak kurla ilgili haberlerin yarısı da dünyadaki hareketle ilişkili

*Aşırı değerli dolar ABD ekonomisi için iyi ve sürdürülebilir değil; kendimize ve ülkemize güveniyoruz, bununla ilgili endişemiz yok

*Enflasyonla ilgili noktasal çalışmalar devam ediyor; gereğini yapıyoruz ve yapacağız

İTHALAT TEDBİRİ DE KULLANILIR

*Enflasyon için ithalatla ilgili tedbirler almak da bir yöntem, gerekirse kullanmaktan çekinmeyeceğiz

*Sadece devlet eliyle ithalat, mesela etteki gibi, yapılması yöntemine karşıyım; devlet ve özel sektör eliyle kontrollü ithalat yapıp enflasyonla mücadele yapılması taraftarıyım

*Merkez Bankası imkan ve kaynaklarıyla piyasadaki spekülatif hareketlere dokunmamak lazım, en etkili karşılık budur

*Merkez Bankası olarak spekülatif hareketlere döviz satarak müdahale ettiğiniz zaman 30-40 mln dolarlık spekülasyon hareketini milyar dolarlara çıkarırsınız

BU SEVİYE REEL DEĞİL

*Şu anda gelinen kur noktası kesinlikle reel değildir

*Bir ay önce 3.40 olan TL'nin şimdi 3.80'lere gelmiş olması.. şimdi sakin olunmalı

*(Kurdaki durum) bunlar da aşılacak, görecekler; Pazartesi-Salı bunlar geçmiş olacak

*TCMB böyle birşeye girdiği zaman da oyun başlamış demektir, dolayısıyla böyle birşey (TCMB müdahalesi) olmayacak; piyasa kuralları işleyecek.


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