"ECB Corona virüs konusunda harekete geçmeye hazır"

ECB Başkan Yardımcısı de Guindos, "ECB gerektiğinde Corona virüs konusunda harekete geçmeye hazır" açıklamasında bulundu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos küresel Corona virüs salgınının büyümeyi engelleyebileceğini ve ECB'nin tüm araçlarını gerektiği gibi ayarlamaya hazır olduğunu açıkladı.

ECB Başkan Yardımcısı de Guindos, Corona virüsü etkisi hakkında Londra'da yaptığı konuşmada "Tedbirli olmaya devam ediyoruz ve gelen tüm verileri yakından izleyeceğiz" dedi.

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Luis de Guindos "Her durumda, Yönetim Kurulu, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefe doğru ilerlemesini sağlamak için tüm araçlarını uygun şekilde ayarlamaya hazır" dedi.

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