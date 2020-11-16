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ECB Başkan Yardımcısı: Pandemi kırılganlıklarını büyüttü

16.11.2020 - 18:23
ECB Başkan Yardımcısı: Pandemi kırılganlıklarını büyüttü | Ekonomi Haberleri

ECB Başkan Yardımcısı Guindos, Covid-19 pandemisinin, Euro bölgesindeki finans sektörünün var olan kırılganlıklarını büyüttüğünü vurguladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Duindos, Pazartesi günü Euro Finance Week toplantısındaki konuşmasında, Covid-19 pandemisinin, Euro bölgesindeki bankaların karlılıklarının görünümü üzerinde bir sıkıştırma yaptığına ve buna bağlı olarak değerlendirmelerin "dibe vurduğuna" dikkat çekti.

Bankacılık sektöründe karlılıkların temel olarak, fazla kapasite, gelir çeşitlendirmesi ve maliyet düşürmedeki sınırlamalar nedeniyle düştüğüne de dikkat çeken De Gundos, buna bağlı olarak sektörün pandemi öncesindeki düzeylerine 2022 öncesi dönmesinin zor olduğunu vurguladı ve ekledi:

"Avrupa bankacılık sektöründeki yapısal zayıflığın üstesinden gelebilmek için, aşırı kapasiteyi azaltarak ve sürekli olarak düşük olan karlılığını gidermek için maliyet etkinliğini artırarak mücadele için acele etmek gerekiyor."


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