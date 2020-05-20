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Dünyaca ünlü yatırım gurusundan 'Türkiye' yorumu

20.05.2020 - 14:45 | Son Güncelleme :
Dünyaca ünlü yatırım gurusundan 'Türkiye' yorumu | Ekonomi Haberleri

Dünyaca ünlü yatırım gurusu Mobius, Uluslararası İş Birliği Platformu’nun organize ettiği webinarda Covid 19’un dünya ekonomileri ve Türkiye üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Mobius, “Türkiye dünya çapında bir ticaret ülkesi. Bu süreçten sonra toparlanma başlayacaktır.” dedi.

Dünya dengelerini alt üst eden Covid-19 salgını gündemdeki yerini koruyor. Dünyaca ünlü yatırım gurusu Mobius Capital Partners kurucusu Mark Mobius, Uluslararası İş Birliği Platformu’nun (UİP) organize ettiği webinarda Boğaziçi Zirvesi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Aslıgül Atasagun Çebi’nin sorularını yanıtladı.

TÜRKİYE TOPARLANSMA SÜRECİNE GİRECEK

Aynı zamanda UİP Boğaziçi Zirvesi Onur Kurulu Üyesi olan Mobius, pandeminin Türkiye üzerindeki etkilerini ve mevcut durumla ilgili düşüncelerini şöyle ifade etti: “Salgın krizinde işin en kötü kısmını muhtemelen atlattık. Türkiye de bundan sonra toparlanmaya başlayacaktır. Türkiye’nin dünya çapında bir ticaret merkezi olduğunu, dünyanın her yeriyle ticaret yaptığını, önemli bir ekonomi olduğunu da unutmamak gerek. Evet, ödemeler dengesi ve Türk Lirası konularında sıkıntılar var, ama bunlar aşılamayacak şeyler değil. Türk insanı çok çalışkan. İnanıyorum ki yatırımcıların ve halkın doğru yaklaşımı sayesinde bu sorunların üstesinden gelinecek ve ülke toparlanacak.

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TÜRKİYE, AVRUPA’NIN EN ÖNEMLİ TEDARİKÇİLERİNDEN BİRİ OLABİLİR

TL’deki değer kaybının ihracat özelinde fırsata çevrilebileceğine vurgu yapan Mark Mobius, “Türk lirası, Amerikan doları ve diğer para birimleri karşısında oldukça ucuzlamış durumda. Dolayısıyla Türkiye, Avrupa ve diğer ülkelere ihracatını arttırabilir. Diğer yandan, üretim Çin’den başka ülkelere doğru kaymaya başladı. Türkiye de o ülkelerden biri. Bazı şirketler, Çin’e uygulanan gümrük vergilerinden ve ülkede maliyetlerin yükselmesinden kaynaklanan tedarik sıkıntıları yaşıyor. Türkiye bu noktada bir çözüm olabilir. Diğer yandan salgınla birlikte özellikle tıbbi ekipman konusunda bir pazar oluştu. Türkiye bu pazarda Çin’i ikame edebilir.” dedi.

KÜRESEL TOPARLANMA YIL SONUNDA

Salgının dünya ekonomileri üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili karamsar olmadığını söyleyen Mobius şöyle konuştu: Bu konuda oldukça iyimser olduğumu söyleyebilirim. Bence yıl sonu itibarıyla ciddi bir toparlanma olacak, çünkü hükümetler ekonominin kepenklerini kapalı tutmaya devam edemeyeceklerini anladılar. Ekonomiye istediğiniz kadar para akıtın, insanlar harcama yapmazsa toparlanma olmaz. Dolayısıyla insanların işlerinin başına dönmesi, dışarı çıkabilmesi lazım. Sanıyorum bu meseleyi de aşı karnesi gibi bir şeylerle halledecekler. Sertifikası olanlar dışarı çıkabilecek, işe gidebilecek, alışveriş yapabilecek. Yıl sonu itibarıyla bu noktaya gelmiş olacağımızı düşünüyorum. Bazı ülkeler serbestleşme çalışmalarına başladı bile.”

TEKNOLOJİYE AYAK UYDURAMAYAN YOK OLACAK

Salgın sürecinde insanların evlerinden iş yapma alışkanlığı kazandığını ve bunun da teknoloji sayesinde gerçekleştiğini vurgulayan Mark Mobius, “Teknoloji şüphesiz ki hayatımızı, üretkenliğimizi sürekli iyileştiriyor, ürün ve hizmetlerin fiyatlarının düşmesini sağlıyor. Dolayısıyla hayatımızı muazzam şekilde etkilediği bir gerçek. Son dönemde iletişimin yaygınlaşması, yüksek hızlı haberleşme, internet ve şu an kullandığımız video konferans uygulaması gibi araçlar teknolojiye ivme kazandırmış durumda. 10-15 yıl öncesine kadar bunları yapamıyorduk. Yapabilsek bile şimdiki gibi ücretsiz ya da düşük maliyetli değildi. Tüm bu değişim, ülkeler ve bilhassa da şirketler nezdinde inanılmaz bir etkiye sahip. Teknolojiye ayak uyduramayan şirketler havlu atmak zorunda kalacak.” şeklinde konuştu.


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