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Dünya tarihinde bir ilk! Petrol fiyatları çakıldı

21.04.2020 - 08:58 | Son Güncelleme :
Dünya tarihinde bir ilk! Petrol fiyatları çakıldı | Ekonomi Haberleri

Corona salgını petrol talebine darbe vurdu.! Amerika Ham Petrol varil fiyatı, tarihi boyunca ilk kez 0 Dolar'ın altına düştü.

Petrol vadeli kontratları, corona virüs krizinin neden olduğu derinleşen ekonomik kargaşanın traderları fiziki ham petrolün teslimatını almaktan kaçınma konusunda çaresiz bırakmasının ardından tarihte ilk kez sıfır seviyesinin altına indi. Fiyatların eksiye inmesi talebin ne denli çöktüğünü gösteriyor.

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Ülkede, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün mayıs ayı için vadeli işlem sözleşmelerinin süresi salı günü dolarken, kontrat sahiplerinin fiziki ham petrolün teslimatını almaktan kaçınmasıyla söz konusu petrolün varil fiyatı yüzde 300'ün üzerinde değer kaybederek eksi 37,63 seviyesine kadar indi.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı ise gün içerisinde yüzde 9'a varan azalışla 25,38 doları test etti. Şu an ise petrol 0 doların altını görmüş durumda.


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