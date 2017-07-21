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"Dünya resesyona sürükleniyor"

21.07.2017 - 11:11

Bill Gross, merkez bankalarının dünyayı resesyona sürüklemesinden endişe ediyor.

Haziran ayında "Piyasa riski 2008 zirvesinde" diyen "Tahvil Kralı" lakaplı milyarder fon yöneticisi Bill Gross'tan bir uyarı daha geldi. Gross, merkez bankalarının dünyayı resesyona sürüklemesinden endişeli.

Janus Henderson Advisors'ın fon yöneticisi Gross, yaklaşan artışlarının borç yüklü bir küresel ekonomiye verebileceği zarar konusunda uyarıda bulundu ve "Küresel merkez bankalarının politika sıkılaştırma yönünde ilerlemesi ekonomik iyileşme açısından tehlikeli olabilir" dedi.

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BORÇLAR TRİLYON DOLARI AŞIYOR

Faiz oranlarının yükselmesi hem şirketlerin hem de bireylerin kısa vadeli borçlarının maliyetinde artışa neden olacak. Fed'e göre sadece ABD'de hane halkı 14,9 trilyon dolar borca sahip. İşletmelerin de 13,7 trilyon dolar borcu bulunuyor.

Gross, "Hükümetler ve ABD Hazinesi borçlarının ek maliyetlerini karşılayabilirken, şirketler ve bireyler bunu yapamaz" diyor.


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