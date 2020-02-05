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Dünya Bankası'ndan 'Türkiye' açıklaması

05.02.2020 - 16:04
Dünya Bankası'ndan 'Türkiye' açıklaması | Ekonomi Haberleri

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Kouame, küresel değer zinciri içerisinde Türkiye'nin yüzyıllardır bulunduğunu belirterek, "Küresel değer zincirleri içerisinde Türkiye'yi tekstil, hazır giyim, makine, elektronik gibi sektörlerde de görüyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye, küresel değer zincirlerinin önemli bir aktörü" dedi.

Dünya Bankası, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğiyle İstanbul'da düzenlenen "Ticaret ve Küresel Değer Zincirleri Konferansı" başladı.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame, etkinliğin açılışında konuştu. Kouame, küresel değer zincirlerinin küresel ticareti ve küresel ekonomiyi dönüştürdüğünü söyledi.

Konferansta, küresel değer zincirlerinin ekonomik büyüme ve istihdam yaratmada Türkiye özelinde faydalarının konuşulacağını belirten Kouame, Türkiye'nin kürsel değer zinciri entegrasyonunda en üst noktaya gelebilmek için neler yapması gerektiğinin değerlendirileceğini dile getirdi.

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Kouame, küresel ticaretin yüzde 50'sinin değer zincirlerinden oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti: "Gerçekten başka ülkelerle ihracat ve ithalat alanında küresel değer zinciri içerisinde bağlantılı olan ülkeler farkını ortaya koyuyor. Kalkınmakta olan ülkeler içerisinde de en yüksek gelir düzeyine ulaşmada küresel değer zincirleri önemli bir yükseltici rolünü oynuyor. Pek çok ülkenin emtia ihracatçısı olmaktan uzaklaştığını artık ileriyi derecede üretime geçmeye başladığını görüyoruz Türkiye'de bu grupta, Türkiye, değer zincirleri içerisindeki yerini yükseltmeyi başardı."

"TÜRKİYE'DE İHRACATÇI VE İTHALATÇI FİRMALAR DAHA HIZLI BÜYÜYOR"

Auguste Tano Kouame, son yıllarda inovatif ürünlerin ihraç etmede birkaç ülkenin başarılı olduğunu kaydederek, Türkiye'nin de inovatif ürünler ihraç etmeye istekli olmasının önemini vurguladı

Ülkelerin küresel değer zincirlerinde, gelişme gösterdikçe ekonomik ve sosyal göstergelerinde de ilerleme kaydettiğine dikkati çeken Kouame, "Değer zincirleri içerisinde pek çok ülke, yoksulluğu azalmayı başardı ve istikrarlı ekonomilere kavuştu. Gelirlerini artırarak şirketlerini küresel ekonomiye entegre etmeyi başardı." ifadelerini kullandı.

Kouame, 2008 küresel krizden beri küresel değer zincilerinin ve ticaretinin gelişmesinin duraksadığına değinerek, ülkelerin ticarette yaşadığı gerginliklerin ve siyasi istikrarsızlıkların küresel ticareti olumsuz etkilediğini anlattı.

Türkiye'nin küresel değer zincirine çok yoğun bir katılımı olduğunu belirten Kouame, şöyle konuştu: "Kadim dönemlerine baktığınızdan mermerin Batı Anadolu'dan Yunanistan'a ve Beyrut'a ihraç edildiğini görüyoruz. Küresel değer zincirinde Türkiye'nin yer bulması yeni bir olay değil, yüzyıllardır yaşanıyor. Uluslararası otomobil üretimine yaklaşık 90 yıl önce Türkiye entegre oldu. Tekstil, hazır giyim, makine, elektronik gibi sektörlerde Türkiye'yi görüyoruz. Şunu rahatlıkla söylenilirim ki, Türkiye günümüzde, küresel değer zincirlerinin önemli bir aktörü."

Kouame, Türkiye'de ihracatçı ve ithalatçı firmaların diğer firmalara oranla daha hızlı büyüdüğüne işaret ederek, küresel değer zincirine bağlantılı firmaların çok daha etkili ve verimli olduğunu kaydetti.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Kouame, bankanın Türkiye'de çalışmaya devam etmek istediğini belirterek, Türkiye'nin küresel değer zinciri içerisinde konumunu şirketler özelinde inceledikleri çalışmanın yakın zamanda kamuoyuna duyurulacağını söyledi.


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