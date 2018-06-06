Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini açıkladı

Dünya Bankası, Türkiye için 2018 GSYH büyüme tahminini yüzde 4.5 olarak açıkladı.

Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini bu yıl için yüzde 4.5 olarak açıkladı. Tahmin Ocak ayına kıyasla artış anlamına gelse de, geçen ay yayımlanan Avrupa ve Orta Asya ülkeleri raporuna göre büyüme beklentisinde düşüşe işaret ediyor.

Dünya Bankası tarafından dün gece yayımlanan küresel ekonomik görünüm raporuna göre Türkiye'de gayrı safi yurtiçi hasılanın (GSYH) 2019 ve 2020'de yüzde 4 büyüyeceği tahmin ediliyor.

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Dünya Bankası'nın bu yıl için olan yüzde 4.5 olan tahmini, raporun Ocak ayında yayımlanan ilk halinde yüzde 3.5 olarak yer almıştı. Ancak 8 Mayıs'ta yayımlanan 2018 büyüme tahmini yüzde 4.7'ydi.

Gelecek yıl için büyüme tahmini Mayıs ayı raporunda yüzde 4.4 olarak yer almıştı. Dün yayımlanan yüzde 4 seviyesi Ocak ayında yayımlanan rapora göre değişiklik arz etmiyor.