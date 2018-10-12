Draghi ifadesini yumuşattı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyonun önümüzdeki yıllarda tedrici artış göstereceğini söyledi. Draghi, bu açıklamasıyla daha önce "görece canlı" bir yükseliş görüleceği yolundaki ifadesini yumuşatmış oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Endonezya'da yapılan toplantıda Uluslararası Para Fonu (IMF) Parasal ve Finansal Komitesinde konuştu. Draghi, "Gelen bilgiler enflasyonun yüzde 2'nin altına ve çok yakınına yaklaşmasının süreceğine ve (bunun) net varlık alımlarımız sona erdikten sonra da devam edeceğine duyduğumuz güveni desteklemeye devam ediyor" dedi.

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"Bununla birlikte, giderek artan korumacılık, gelişen piyasalardaki kırılganlıklar ve finans piyasalarının volatilitesi ile ilgili belirsizlikler son dönemde daha fazla önem kazandı."

En son ekonomik göstergelerin euro bölgesindeki genel ve yaygın büyümenin devam edeceğini gösterdiğini belirten Draghi, AB'nin mali ve ekonomik yönetişim çerçevesinin şeffaf ve devamlı olarak ve tüm ülkelerde uygulanmasının önemini koruduğunu da belirtti.