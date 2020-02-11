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Domatesler sınırda kaldı

11.02.2020 - 08:57
Domatesler sınırda kaldı | Ekonomi Haberleri

Rusya, ‘150 bin tonluk kota doldu’ gerekçesiyle Türkiye’den giden domatesleri almıyor. Denizyolu ve karayolu giden domates yüklü TIR’lar kapıda bekliyor. Kotanın arttırılmasını isteyen sektör temsilcileri, “Sorun birkaç gün içinde çözülmezse domatesler bozulur” diyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Rusya, yaş meyve sebze alımında Türkiye için çok önemli bir pazar. Antalya başta olmak üzere binlerce çiftçinin ürettiği ürünler bu ülkeye gidiyor. Söz konusu ürünler arasında domates başı çekiyor. İhraç edilen her iki domatesten biri Rusya’ya gidiyor. Ancak, başta ihracatçılar olmak üzere binlerce üretici 4 gündür diken üstünde. Antalya ve Fethiye’de domates yüklenen onlarca TIR, Rusya’da belirlenen adreslere ulaşmayı beklerken kapıda bekletiliyor.

Gerekçe, geçen yıl Mayıs ayında belirlenen 150 bin tonluk kotanın dolmuş olması… Karayolu ve deniz yolu ile giden hiçbir TIR’a izin verilmiyor. 

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hakkı Bahar, Ukrayna-Rusya sınırında 1 kilometreye yakın kuyruk oluştuğunu söyledi. Hakkı Bahar, Rusya’nın bu yıl için domates alımında uyguladığı 150 bin tonluk kotanın dolduğunu, kotanın 50 bin ton daha arttırılmasına yönelik kararın ise henüz onaylanmadığını söyledi.

BİBER VE KABAKTA SORUN YOK

Rusya’nın cumartesi günü öğleden sonradan itibaren TIR’lara izin vermediğini kaydeden Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan ise, yaşanan sorun nedeni ile ihracatı durduklarını söyledi. Sorunun çözümü için bir dizi görüşmenin yapıldığını kaydeden Doğan “Kabak, biber, narenciye gibi ürünlerde sıkıntı yok, sadece domateste var. Şu an Antalya ve Mersin bölgelerinden domates gidiyor ve sonucu bekleyip göreceğiz. Bölgeden gelen bilgilere göre Ukrayna- Rusya sınırında 1 kilometre kuyruk var. İçerisinde domates olan araçlar Rusya’ya giremiyor” diye konuştu.

DOMATESLER BOZULUR

Rusya’ya domates ihraç eden çok sayıda TIR’ı bulunan Uçak Kardeşler Gıda’nın ortaklarından Ali Uçak ise, sorunun çözümünün uzaması halinde yüzlerce üreticinin de büyük zarar göreceğine vurgu yaptı. Gönderilen domateslerin 3-4 gün sonra bozulmaya başlayacağını kaydeden Ali Uçak açıklamasının devamında “Şuan kapıda bekleyen malın değeri en az 10 milyon dolar. Bu mallar üreticiden alınırken kimi ödemesini yaptı kimi yapmadı. Dolayısı ile üretici için de oldukça zorlu bir süreç. Olur da sorun çözülmezse o malların tamamı bozulur” dedi.

3 GÜNDÜR TAMPON BÖLGEDEYİZ

Ulaşılan fotoğraf ve videolara göre domates yüklü çok sayıda TIR Ukrayna ile Rusya arasındaki tampon bölgede bekletiliyor. TIR sürücülerinden biri çektiği videoda, “Üç gün önce Rusya sınır kapısından geçmek istedik. Yetkililer, Rusya sınır kapısından bizi geri çevirdi. Tampon bölgeye geri çevrildik. Şu an burada domates yüklü çok sayıda araç var. Tampon bölge araçlarla dolduğundan Ukrayna tarafında da yüzlerce araç bekliyor. Yarın 4’üncü gün olacak” diyor.


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