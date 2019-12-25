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Dolar kurunda son durum

25.12.2019 - 09:30 | Son Güncelleme :
Dolar kurunda son durum | Ekonomi Haberleri

Dolar fiyatları yeni güne 5.93 TL seviyesinden başlarken, şu dakikalarda yatay seviyede hareket ediyor. Euro fiyatları ise 6.59 TL seviyelerinde...

Dolar fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.94 TL seviyesinde bulunurken; yeni güne yatay seviyesinden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.9287 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.9512 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 13.14 itibarıyla 5.9334 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.5921 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.6781 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan dolarda 5.97 TL'nin direnç konumunda bulunduğunu belirtirken, 5.90 TL'nin kısa destek olarak izleneceğini söyledi.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.02 yükselişle 97.25 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1079 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.24 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.77 seviyesinde bulunuyor.


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