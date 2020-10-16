Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 16 Ekim dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.95 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.33 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.93 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.9127 TL seviyesini, en yüksek ise 7.9577 TL seviyesini görürken; saat 16.25 itibarıyla 7.9523 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.3412 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.3337 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.2655 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.24 oranında düşüşle 93.63 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1696 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.82 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.65 seviyesinde bulunuyor.

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