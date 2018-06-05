Doğuş Gayrimenkul satış görüşmesine başladı
Doğuş Gayrimenkul Gebze Center AVM, otel ve ticari alanlar için satış görüşmesine başladı.
Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Gebze Center AVM, otel ve ticari alanlar ile 2,000 metrekare yüzölçümüne sahip arsa niteliğindeki taşınmazdaki hissesinin tamamının satışı için Seyir Gayrimenkul ile görüşmelere başlanmasına karar verdi.
Açıklama dün akşam şirket tarafından KAP'a yapıldı.
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