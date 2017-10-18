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Doğtaş'ın Hollandalı ortağı hisse satıyor

18.10.2017 - 12:12

Doğtaş Kelebek hissedarıHollandalı International Furniture şirketteki paylarının bir kısmını BIST'te satacak.

Doğtaş Kelebek'in hissedarlarından International Furniture BV, şirketteki paylarının bir kısmının Borsa İstanbul toptan satışlar pazarında satacağını duyurdu. Şirket KAP'ta yer açıklamasında, söz konusu satış işlemi için Ünlü Menkul Değerler'i yetkilendirdiğini belirtti.

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KAP'ta yer alan ortaklık yapısına göre, 209.07 milyon lira ödenmiş sermayesi bulunan Doğtaş Kelebek'te, International Furniture BV yüzde 46.05 pay sahibi konumunda.


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