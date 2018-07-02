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Dış ticaret açığı açıklandı

02.07.2018 - 10:32 | Son Güncelleme :
Dış ticaret açığı açıklandı

Gümrük Bakanlığı'nın öncü verilerine göre dış ticaret açığı haziran ayında geçen yılın ayına göre yüzde 8.87 azalarak 5.51 milyar dolar oldu.

Bakanlığın yayınladığı verilere göre ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın Haziran ayında yüzde 68.5 iken, bu yılın Haziran ayında yüzde 70.2 oldu. Dış ticaret açığı yılın ilk yarısında ise geçen yılın aynı dönemine göre 31.57 artarak 40.7 milyar dolara yükseldi.

Reuters'in haberine göre; bu dönemde ihracat yüzde 6.33 artışla 82.28 milyar dolar, ithalat ise yüzde 13.54 artışla 123 milyar dolar oldu.

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En çok ihraç edilen fasıl 2.13 milyar dolar ile motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları olurken, bu fasılı 1.24 milyar dolar ile kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, 880 milyon dolar ile demir ve çelik izledi.

Yılın ilk yarısında ise en çok ihracat 13.75 milyar dolar ile motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları faslından gerçekleştirildi.

Öte yandan Haziran'da en çok ithal edilen fasıl 3.48 milyar dolar ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler olurken, bu fasılı 2.2 milyar dolar ile kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler ve 1.6 milyar dolar ile demir ve çelik ithalatı takip etti.

Haziran'da en fazla ihracat yapılan ülke 1.3 milyar dolar ile Almanya olurken, bu ülkeyi sırasıyla 891 milyon dolar ile İngiltere ve 817 milyon dolar ile İtalya izledi.


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