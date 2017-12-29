‹ Önceki Haber VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Sonraki Haber › Borsa İstanbul tarihi rekorunu kırdı! Borsa İstanbul tarihi rekorunu kırdı!

Dış ticaret açığı açıklandı

29.12.2017 - 10:05 | Son Güncelleme : 29.12.2017 - 10:22

Türkiye'nin dış ticaret açığı Kasım ayında 6.32 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı böylelikle beklentiye paralel geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı  Kasım ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 11,2  artarak 14 milyar 217 milyon dolar, ithalat yüzde 21,3 artarak 20 milyar 537 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 52,4 ARTTI

Kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 52,4 artarak 6 milyar 320 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Kasım ayında yüzde 75,5 iken, 2017 Kasım ayında yüzde 69,2'ye düştü.

##$HABER_1442993$##

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 1,6 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Kasım ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,6 arttı, ithalat yüzde 2,4 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Kasım ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 11,1, ithalat yüzde 21,4 arttı.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE İHRACAT YÜZDE 17 ARTTI

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Kasım ayında yüzde 46,7 iken, 2017 Kasım ayında yüzde 49,1 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 17 artarak 6 milyar 983 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Kasım ayında 1 milyar 376 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 908 milyon dolar ile İngiltere, 839 milyon dolar ile İtalya ve 733 milyon dolar ile ABD takip etti.

İTHALATTA İLK SIRAYI ALMANYA ALDI

Almanya'dan yapılan ithalat, 2017 yılı Kasım ayında 1 milyar 982 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 981 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 906 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 16 milyon dolar ile İtalya izledi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN PAYI YÜZDE 3,9 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Kasım ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 92,8’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 36,3’tür.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İTHALATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 15,7 OLDU

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,1’dir. 2017 Kasım ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 42,7’dir.


‹ Önceki Haber VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Sonraki Haber › Borsa İstanbul tarihi rekorunu kırdı! Borsa İstanbul tarihi rekorunu kırdı!
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
115.333 Değişim: 0,75% Hacim : 5.642 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 114.378 29.12.2017 Yüksek 115.840
Açılış: 114.708
3,7920 Değişim: 0,43%
Düşük 3,7663 29.12.2017 Yüksek 3,8010
Açılış: 3,7756
4,5519 Değişim: 0,84%
Düşük 4,5060 29.12.2017 Yüksek 4,5626
Açılış: 4,5138
158,86 Değişim: 1,09%
Düşük 157,01 29.12.2017 Yüksek 159,26
Açılış: 157,14
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.