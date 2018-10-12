‹ Önceki Haber Fındık ihracatının yüzde 38'i Trabzon'dan Fındık ihracatının yüzde 38'i Trabzon'dan Sonraki Haber › Borsa İstanbul'da yükseliş yüzde 2'ye yakın Borsa İstanbul'da yükseliş yüzde 2'ye yakın

Dev yatırım tamamlandı! İşte açılış tarihi

12.10.2018 - 12:43 | Son Güncelleme :
Dev yatırım tamamlandı! İşte açılış tarihi

Türkiye'de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olma özelliği taşıyan ve bünyesinde 20 fabrikayı barındıran STAR Rafineri, 19 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımının beklendiği törenle hizmete açılacak.

Türkiye'nin dış ticaret açığını tek başına yıllık en az 1,5 milyar dolar azaltması öngörülen ve özel sektör tarafından tek noktaya yapılan en büyük yatırım olan STAR Rafineri, 7 yıllık yapım sürecinin ardından açılışa hazırlanıyor.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi-SOCAR'ın Türkiye yatırımları içinde önemli paya sahip rafineri, 19 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımının öngörüldüğü törenle hizmete açılacak.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki PETKİM kampüsü yanında 2011 yılında inşaatına başlanan rafineri, 2 bin 860 dönüme yayılan 3 iskelesi ve 20 üretim tesisiyle bir organize sanayi bölgesiyle aynı büyüklüğe sahip.

##$HABER_1449728$##

Yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasiteli tesis, zorlu coğrafi yapı nedeniyle 3 teras üzerine kuruldu. Yapımında 17 milyon metreküplük hafriyat çalışmasının yapıldığı rafineride 250 bin ton ile yaklaşık 20 Eyfel Kulesi yapacak kadar çelik, 400 bin metreküp ile küçük bir kasaba kuracak kadar beton ve Türkiye'yi 4 kez dolaşacak uzunlukta kablo kullanıldı.

EN BÜYÜK YÜK TRANSFERİ

STAR Rafineri'nin yapım süreci, aynı zamanda Türkiye'de elleçlenen en büyük yükün transferine de sahne oldu. Tesis için getirilen bin 200 ton ağırlığındaki tek parçalı reaktör, 2 bin tonluk vinç marifetiyle toplam 2 ayda monte edilerek devreye alındı.

Türkiye'de ilk kez rafineri petrokimya entegrasyonunu kuran tesis, toplam yaklaşık 6,3 milyar dolara mal oldu.

İnşaatında ortalama günlük 10 bin işçinin çalıştığı tesiste geçen yıl kasım ayında bu rakam 19 bin 500'e yükseldi. Tesis açıldıktan sonra ise rafineride doğrudan bin 100 kişi istihdam edilecek.

DİZELDE İTHALAT ORANI YÜZDE 40'IN ALTINA İNECEK

SOCAR Türkiye'nin iştiraki STAR Rafineri'nin Genel Müdürü Mesut İlter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SOCAR'ın Türkiye için öngördüğü 19,5 milyar dolarlık yatırım planının önemli bir parçası olan tesisin 19 Ekim'de düzenlenecek açılış törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımının beklendiğini ifade etti.

Deneme ve test üretimi süreci devam eden tesisin ocak ayı itibarıyla 10 milyon tonluk kapasiteye çıkacağını, PETKİM'in önde gelen ham maddeleri olan NAFTA, reformat ve karışım ksilen ihtiyacının tamamını karşılayacağını aktaran İlter, diğer kapasitelerle ilgili şu bilgileri verdi:

"STAR Rafineri, petrokimya ham maddesinin yanında ülke için stratejik öneme sahip dizel, jet yakıtı ve LPG gibi ürünlerle de ekonomiye önemli ölçüde katkı verecek. Türkiye'de dizel tüketimi her sene yüzde 7-8 artıyor. Geçen yıl 10,5 milyon tonluk bir üretim oldu ancak tüketim 24 milyon ton civarına ulaştı. Bunun 13 milyon tonu ithalatla karşılandı. Yani geçen yıl tükettiğimiz dizelin yüzde 56'sını ithal etmişiz. STAR Rafineri, 5 milyon tonluk dizel üretim kabiliyetiyle ithalat oranını yüzde 40'ların altına düşürecek.

Jet yakıtında da İstanbul Yeni Havalimanı ve turizm sektöründeki büyümeyle birlikte tüketimin hızla artacağı öngörülüyor. STAR Rafineri, 1,6 milyon tonluk üretimiyle Türkiye'nin tüm jet yakıtı ihtiyacını karşılayabilecek.

Türkiye'nin yıllık 3,7 milyon ton LPG tüketimi var ve bunun da yüzde 80'ini ithal ediyoruz. STAR devreye girdiğinde ithalat oranı yüzde 70'e düşecek. Yine bir yan ürün olan petrol kokta da yıllık 700 bin tonluk kapasite çimento sektörünün ihtiyacı için yapılan ithalatı azaltacak. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda STAR Rafineri'nin devreye girmesiyle birlikte dış ticaret açığında yıllık yaklaşık 1,5 milyar dolarlık azalma olacağını hesaplıyoruz. Bu minimum rakamdır, petrol fiyatlarına bağlı olarak daha yukarıya gideceğini düşünüyorum."

AVRUPA'NIN EN MODERNİ

Rafinerinin her yıl petrol fiyatlarına bağlı olmakla birlikte 6-8 milyar dolarlık bir ticaret hacmi oluşturacağını aktaran İlter, Türkiye'de ilk kez rafineri petrokimya entegrasyonunu kuran yatırımın Avrupa'nın en modern tesisi olduğuna işaret etti.

Tesiste ham petrolün siyah ürün elde etmeden doğrudan yüksek katma değerli ürünlere dönüştürüleceğini, bu özelliğiyle Avrupa'da 3 rafineriden biri olduğunu kaydeden İlter, şunları kaydetti:

"Türkiye'de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olma özelliği taşıyan rafineri, Azerbaycan'ın Türkiye ile kardeşliğine verdiği önemin bir göstergesi ve dışarıya karşı da bu açıdan verilmiş önemli bir mesaj olacak. Yatırımların azaldığı bir dönemde devreye alınan bu yatırım SOCAR'ın ve Azerbaycan'ın Türkiye ekonomisine olan güvenini de gösteriyor."


‹ Önceki Haber Fındık ihracatının yüzde 38'i Trabzon'dan Fındık ihracatının yüzde 38'i Trabzon'dan Sonraki Haber › Borsa İstanbul'da yükseliş yüzde 2'ye yakın Borsa İstanbul'da yükseliş yüzde 2'ye yakın
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.421 Değişim: 1,77% Hacim : 9.307 Mio.TL Son veri saati : 17:17
Düşük 93.389 12.10.2018 Yüksek 97.169
Açılış: 95.695
5,9270 Değişim: 0,18%
Düşük 5,8311 12.10.2018 Yüksek 5,9867
Açılış: 5,91605
6,8485 Değişim: -0,50%
Düşük 6,7527 12.10.2018 Yüksek 6,9489
Açılış: 6,8826
232,54 Değişim: -0,17%
Düşük 228,88 12.10.2018 Yüksek 234,73
Açılış: 232,94
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.