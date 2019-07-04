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Dev yapılandırmadan halka arz çıktı

04.07.2019 - 08:07 | Son Güncelleme :
Dev yapılandırmadan halka arz çıktı | Ekonomi Haberleri

Bereket Enerji 9 banka ile 4.6 milyar dolarlık borcunun yeniden yapılandırması için el sıkıştı. Şirket bankalarla yaptığı pazarlık sonucu yenilenebilir enerjideki 1.156 megavatlık kurulu gücünü önümüzdeki yıl halka arz edecek. Şirketin bu süreçte hedefinde dev yatırım fonlarının yeşil enerjiye ayırdığı kaynaklar var.

Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberine göre; Son günlerde yüksek borçluluk oranları ve ödenemeyen krediler ile gündeme gelen enerji sektöründe yeni gelişmeler yaşanıyor. Çok sayıda şirket bankalarla borçlarını yeniden yapılandırma pazarlığına devam ederken sektörün önde gelen oyuncularından biri olan Bereket Enerji 9 banka ile 4.6 milyar dolarlık borç yapılandırması konusunda anlaştı. Bu, enerji sektöründeki en büyük yeniden yapılandırma tutarı olurken Bereket Enerji’nin bankalarla pazarlığından yenilenebilir enerjideki tüm portföyünü halka arz etme kararı çıktı. Buna göre Bereket Enerji yenilenebilir enerji alanındaki 1.156 megavatlık kurulu gücü sahip santrallarını önümüzdeki yıl halka arz edecek.

Yenilenebilir enerjiyi kendileri için büyük bir fırsat olarak gördüklerini belirten Bereket Enerji Grubu CEO’su İdris Küpeli, “Dünyanın en büyük projelerine yatırım yapan dev fonlar yatırımlarının yüzde 3’ünü, yüzde 5’ini artık yenilenebilir enerjiye aktarıyor. Oran olarak küçük gibi görünse de bu fonların milyar dolarlık portföylerine baktığımız zaman yüzde 3’ün ne kadar büyük bir miktara karşılık geldiğini görebiliyoruz. Mevcut şartlarda Türkiye’deki varlıklar dolar olarak çok ucuz. Fonların yeşil enerjiye ilgisi de bu kadar yüksekken bu fırsatı iyi değerlendirmek istiyoruz. Şu an elimizdeki yeşil portföyün yüzde 70’inde devletin alım garantisi var. Tüm bunlar cazibeyi daha da artırıyor. Daha ilk seneden temettü verecek bir portföy oluşturduk” şeklinde konuştu.

TAHMİNLERİMİZ TUTMADI

Yeniden yapılandırma sürecine gelene kadar enerji sektörünün genelinde olduğu gibi kendilerinin de büyük hatalar yaptığını belirten Küpeli, “Bir dönem enerji yatırımları çok cazibeliydi. Ancak çok sayıda yatırımın bir anda yapılması arzın talebi geçmesine neden oldu. Fiyat projeksiyonlarımız tutmadı. Fiyatlar aşağı yönlü hareket izledi. Termik santralları çok yüksek fiyatlardan aldığımızı yeni anladık. Ne yatırımcı olarak bizim ne de finansman sağlayan kuruluşlar olarak bankaların tahminleri tutmadı. Hiçbir uluslararası danışmanın çizdiği fiyat grafiği gerçekleşmedi. Hatalarımızı sektör olarak yeni gördük” ifadelerini kullandı.

ÇOK HIZLI BÜYÜYEREK HATA YAPTIK

Enerji sektöründeki hızlı büyümenin şirketler için problem oluşturduğunu dile getiren Küpeli, “Hızlı bir büyüme yaşadık ancak bunu kendi öz kaynaklarımızla değil de borçla yaptık. Borçla büyüdüğümüz için aynı hızda kurumsal gereklilikleri sağlayamadık. TL kazanıp dövizle ödemeye çalıştık” diye konuştu.

2 YIL YENİ YATIRIM YOK

2 yıl boyunca yeni yatırım yapmayacaklarını belirten İdris Küpeli, “Grup olarak şu anda sadece zorunlu yatırımlarımızı ve yenileme yatırımlarını yapacağız. 200 milyon dolara Yatağan’da bir rehabilitasyon yatırımımız ve yıllık 100 milyon dolar da dağıtım tarafındaki yenileme yatırımlarımız sürecek” dedi.


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