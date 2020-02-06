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Dev şirkette üst düzey ayrılık!

06.02.2020 - 08:37
Dev şirkette üst düzey ayrılık! | Ekonomi Haberleri

LinkedIn CEO’su Jeff Weiner, 11 yıllık görevini bırakma kararı aldı. 2008'de başladığı görevini bırakan Weiner'ın yerine firmanın şu andaki ürün kıdemli başkan yardımcısı Ryan Roslansky'i oturacak.

LinkedIn'in kurucusu olan Reid Hoffman, 2008 yılında Jeff Weiner’i işe almıştı. Yılın ilerleyen dönemlerinde de Ryan Roslansky şirkete katılmıştı. İkili Linkedln'in kazancını yılda 7,5 milyon dolardan 78 milyon dolara yükseltirken, üye sayısını da 33 milyondan 675 milyona  kadar arttırmıştı.

Business Insider'ın haberine göre LinkedIn, Weiner önderliğinde gerçekleştirilen halka arzın ardından Microsoft tarafından 26 milyar dolara satın alınmıştı.

Weiner, görevini bırakmasıyla ilgili çalışanlarına yönelik bir mektup kaleme aldı. Mektupta, “Şu ana kadar başardıkları şeyin boyutuna ve etkisine rağmen, pek çok açıdan hâlâ yeni başlıyoruz” ifadesi yer alıyor. Eski LinkedIn CEO’su mektubunda doğru zamanda doğru şirket için doğru işleri yapmanın tatmininden bahsederken, koltuğunu bırakmasının da kendi kararı olduğunu belirtti.

Roslansky ise daha önce firmanın neredeyse her alanında lider ve yönetici pozisyonlarında görev yaptı. Roslansky özellikle firmanın influencer programını oluşturmakta ve platformun yayınlanmasında, tüketici ve şirketlerin tek bir platformda bir araya gelmesinde önemli rol oynamıştı.

Roslansky yeni görevinde Microsoft CEO’su Satya Nadella’ya hesap verecek. Roslansky’dan boşalan ürün yöneticisi görevine ise firmanın şu anda pazarlama çözümleri başkan yardımcılığı görevini yürüten Tomer Cohen gelecek. 


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