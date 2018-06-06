‹ Önceki Haber Zeybekci: Birinci önceliğimiz enflasyon Zeybekci: Birinci önceliğimiz enflasyon Sonraki Haber › "Seçim sonrası belirsizlik ortadan kalkacak" "Seçim sonrası belirsizlik ortadan kalkacak"

Dev şirkette büyük gün! Oylama yapıldı

06.06.2018 - 12:33
Dev şirkette büyük gün! Oylama yapıldı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hissedarları dün Elon Musk ve kardeşi Kimbal Musk'ı görevden almayı oyladı. Şirket içi fikir ayrılığından galip ayrılan taraf Musk kardeşler oldu.

Tesla şirketinin dün yaptığı yıllık yönetim kurulu toplantısında Elon Musk'ın yönetim kurulu başkanlığından, kardeşi Kimbal Musk'ın da yönetim kurulu üyeliğinden alınması oyladı.

Tesla'nın önde gelen hissedarlarından biri olan Jing Zhao isimli yatırımcı, Musk'ın yönetim kurulu başkanlığını bırakarak bağımsız bir yönetici pozisyonunda olmasını önermiş, bunun üzerine Musk'ın CEO olarak göreve devam edip etmemesi tartışmaya açılmıştı.

TSİ 12.30'da başlayan toplantıda Musk'In görevde kalması kararı çıktı. Şirketin CEO'su olan Musk aynı zamanda yüzde 20 hisseyle yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor. Tesla Motors, 2018'in ilk çeyreğinde 710 milyon dolar zarar ettiğini açıklamıştı.

Bu karar ile Elon Musk'ın kaderi Steve Jobs'a mı benzeyecek sorusu da geçersiz kalmış oldu. Zira Musk, Jobs gibi kendi var ettiği firmadan kovulmayarak bu senaryoyu geçersiz kıldı.

STEVE JOBS KENDİ KURDUĞU APPLE'DAN KOVULMUŞTU

##$HABER_1446668$##

Mac satışlarının 1984 sonlarına doğru düşüş yaşaması ve hedeflerin tutturulamaması, Steve Jobs ile CEO Scully’nin arasını açmış, Scully, Mayıs 1985’te Jobs’ı Macintosh bölüm başkanlığından alarak firmadan kovmuştu. Bu hamle ile Jobs kurucuları arasında yer aldığı Apple'dan kovularak şirketteki görevini kaybetmişti.

Aynı günlerde Jobs, NeXT Computer’ı kurdu. Oldukça pahalı olduğu için çok popüler olmayan NeXT iş istasyonları, ileri teknolojisi sayesinde parası olan belirli bir kesim için cazipti. NeXTcube, Jobs tarafından “sadece kişisel değil, kişiler arası bir çalışma istasyonu” olarak tanımlanmıştı. Cihaz magnezyum kasasıyla da Jobs’ın dış tasarıma verdiği önemi gösteriyordu. Firma, IBM ile işbirliğine gitti.

Jobs 1986’da sonradan adı Pixar olarak değişecek olan The Graphics Group’u Lucasfilm’den 10 milyon dolar ödeyerek satın aldı, ilk iş olarak da çalışanların yarısının işine son verdi, ellerindeki hisseleri geri satın aldı. Firma, Disney ile işbirliği içinde Toy Story, A Bug’s Life, Toy Story 2, Monsters, Finding Nemo, Cars, Ratatouille, Wall-E, Up gibi pek çok animeye imza attı.

1996'DA GERİ DÖNDÜ

Apple, 1996’da NeXT’i, 429 milyon dolara satın aldı. Jobs eskiden kurucu ortak olduğu firmaya, ‘gayrıresmi CEO danışmanı’ olarak dönmüş oldu. Kısa sürede Apple’ın ‘perde gerisindeki CEO’su’ konumuna gelen Jobs, firmanın zarar etmesine yol açtığını düşündüğü Newton, Cyberdog, OpenDoc gibi projelere son verdi.

NeXT’e ait NeXTSTEP yazılımı, Mac OS X işletim sisteminin nüvesini oluşturdu.


‹ Önceki Haber Zeybekci: Birinci önceliğimiz enflasyon Zeybekci: Birinci önceliğimiz enflasyon Sonraki Haber › "Seçim sonrası belirsizlik ortadan kalkacak" "Seçim sonrası belirsizlik ortadan kalkacak"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
95.229 Değişim: -2,65% Hacim : 3.024 Mio.TL Son veri saati : 13:00
Düşük 95.126 06.06.2018 Yüksek 98.362
Açılış: 98.270
4,6142 Değişim: 0,34%
Düşük 4,5885 06.06.2018 Yüksek 4,6286
Açılış: 4,59865
5,4327 Değişim: 0,78%
Düşük 5,3784 06.06.2018 Yüksek 5,4432
Açılış: 5,3908
192,15 Değişim: 0,24%
Düşük 191,33 06.06.2018 Yüksek 193,12
Açılış: 191,69
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.