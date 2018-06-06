Dev şirkette büyük gün! Oylama yapıldı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hissedarları dün Elon Musk ve kardeşi Kimbal Musk'ı görevden almayı oyladı. Şirket içi fikir ayrılığından galip ayrılan taraf Musk kardeşler oldu.

Tesla şirketinin dün yaptığı yıllık yönetim kurulu toplantısında Elon Musk'ın yönetim kurulu başkanlığından, kardeşi Kimbal Musk'ın da yönetim kurulu üyeliğinden alınması oyladı.

Tesla'nın önde gelen hissedarlarından biri olan Jing Zhao isimli yatırımcı, Musk'ın yönetim kurulu başkanlığını bırakarak bağımsız bir yönetici pozisyonunda olmasını önermiş, bunun üzerine Musk'ın CEO olarak göreve devam edip etmemesi tartışmaya açılmıştı.

TSİ 12.30'da başlayan toplantıda Musk'In görevde kalması kararı çıktı. Şirketin CEO'su olan Musk aynı zamanda yüzde 20 hisseyle yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor. Tesla Motors, 2018'in ilk çeyreğinde 710 milyon dolar zarar ettiğini açıklamıştı.

Bu karar ile Elon Musk'ın kaderi Steve Jobs'a mı benzeyecek sorusu da geçersiz kalmış oldu. Zira Musk, Jobs gibi kendi var ettiği firmadan kovulmayarak bu senaryoyu geçersiz kıldı.

STEVE JOBS KENDİ KURDUĞU APPLE'DAN KOVULMUŞTU

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Mac satışlarının 1984 sonlarına doğru düşüş yaşaması ve hedeflerin tutturulamaması, Steve Jobs ile CEO Scully’nin arasını açmış, Scully, Mayıs 1985’te Jobs’ı Macintosh bölüm başkanlığından alarak firmadan kovmuştu. Bu hamle ile Jobs kurucuları arasında yer aldığı Apple'dan kovularak şirketteki görevini kaybetmişti.

Aynı günlerde Jobs, NeXT Computer’ı kurdu. Oldukça pahalı olduğu için çok popüler olmayan NeXT iş istasyonları, ileri teknolojisi sayesinde parası olan belirli bir kesim için cazipti. NeXTcube, Jobs tarafından “sadece kişisel değil, kişiler arası bir çalışma istasyonu” olarak tanımlanmıştı. Cihaz magnezyum kasasıyla da Jobs’ın dış tasarıma verdiği önemi gösteriyordu. Firma, IBM ile işbirliğine gitti.

Jobs 1986’da sonradan adı Pixar olarak değişecek olan The Graphics Group’u Lucasfilm’den 10 milyon dolar ödeyerek satın aldı, ilk iş olarak da çalışanların yarısının işine son verdi, ellerindeki hisseleri geri satın aldı. Firma, Disney ile işbirliği içinde Toy Story, A Bug’s Life, Toy Story 2, Monsters, Finding Nemo, Cars, Ratatouille, Wall-E, Up gibi pek çok animeye imza attı.

1996'DA GERİ DÖNDÜ

Apple, 1996’da NeXT’i, 429 milyon dolara satın aldı. Jobs eskiden kurucu ortak olduğu firmaya, ‘gayrıresmi CEO danışmanı’ olarak dönmüş oldu. Kısa sürede Apple’ın ‘perde gerisindeki CEO’su’ konumuna gelen Jobs, firmanın zarar etmesine yol açtığını düşündüğü Newton, Cyberdog, OpenDoc gibi projelere son verdi.

NeXT’e ait NeXTSTEP yazılımı, Mac OS X işletim sisteminin nüvesini oluşturdu.