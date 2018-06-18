Dev şirketi 1,7 milyar sterline satın aldı

Merkezi İskoçya’da bulunan Clydesdale Bank ve Yorkshire Bank’ın sahibi olan CYBG bankacılık grubu, 1,7 milyar sterlin karşılığında Virgin Money’nin satın alınmasına karar verildiğini duyurdu.

CYBG’DEN yapılan açıklamaya göre, bankacılık hizmeti veren Virgin Money’nin toplam 1,7 milyar sterlin karşılığında satın alınması konusunda anlaşmaya varıldı. Anlaşmaya göre, grubun perakende bankacılığı müşterilerinin, gelecek 3 yıl içerisinde Virgin Money’e taşınması planlanıyor.

##$HABER_1446855$##

Satış anlaşmasının denetim kuruluşları tarafından onaylanmasının ardından CYBG’nin, toplam 6 milyon müşterisi ile İngiltere'nin 6'ncı büyük bankası olması bekleniyor.

İngiliz basınına göre, satışın ardından banka çalışanlarından yaklaşık bin 500 kişinin işini kaybetmesi söz konusu.